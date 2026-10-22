O projeto do novo contrato: Real Madrid assegura sua joia até 2032

O Real Madrid definiu o futuro de um dos seus mais destacados talentos com um golpe de força no mercado de renovações, ao garantir a permanência do turco Arda Güler entre os muros do Santiago Bernabéu até junho de 2032, confirmando a sua posição como peça fundamental no projeto do clube merengue para o futuro.

O célebre jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências de jogadores e treinadores na Europa, anunciou que o acordo definitivo foi aprovado em setembro passado e que todos os documentos foram assinados de forma oficial, restando apenas definir a data do anúncio oficial no camarote presidencial do estádio Santiago Bernabéu.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", esta renovação é um passo estratégico de enorme importância para o presente e o futuro do Real Madrid. Após um início difícil na sua primeira temporada, em que sofreu três lesões diferentes e disputou apenas 440 minutos em 12 partidas sob o comando de Carlo Ancelotti, Güler explodiu de forma notável na temporada passada, que representou um verdadeiro ponto de virada na sua carreira.

O astro turco disputou 51 partidas, nas quais marcou seis gols e deu outras 14 assistências, e foi premiado como o melhor jogador jovem da Liga dos Campeões da Europa, impondo-se como jogador titular indispensável na formação ideal da equipe merengue.

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Nesta temporada atual, Güler tornou-se um farol que guia os seus companheiros num meio-campo por vezes marcado pelo caos, destacando-se na articulação, na criação de jogadas e nas infiltrações dentro da área. Formou ainda uma dupla ofensiva eficiente com Kylian Mbappé e entrosa-se de maneira excelente com Jude Bellingham e Vinícius Júnior.

Com este novo contrato, que se estende por mais seis anos, Güler terá cumprido pelo menos nove anos com o clube merengue desde a sua chegada aos dezoito anos até completar os vinte e sete, o que confirma que os planos esportivos do Real Madrid giram em torno do talento turco, que o clube vê como o astro da nova década.







