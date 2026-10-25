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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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O primeiro tempo expõe a crise do Barcelona: o cenário de Paris se repete

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Espanha

Por quê?

O Barcelona não conseguiu balançar as redes durante o primeiro tempo do confronto do clássico diante do Real Madrid, repetindo o roteiro da partida contra o Paris Saint-Germain, que a equipe catalã disputou na última terça-feira pela Liga dos Campeões da Europa.

O Barcelona nunca havia encerrado o primeiro tempo sem marcar nenhum gol nesta temporada, exceto no confronto contra o Paris Saint-Germain, antes de o fato se repetir diante de seu rival tradicional, o Real Madrid, ocorrendo as duas vezes no intervalo de apenas uma semana.

Esse número reflete a queda na eficiência ofensiva da equipe catalã durante a primeira metade das duas partidas, num momento em que Hansi Flick busca corrigir o rumo e recuperar o poder ofensivo durante o segundo tempo do clássico.

Vale lembrar que o Real Madrid encerrou o primeiro tempo da partida, disputada pela décima rodada de LaLiga, com um gol de Kylian Mbappé aos 42 minutos.

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