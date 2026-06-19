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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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“O primeiro jogador a trabalhar remotamente”... Lesão de Neymar gera piadas do presidente brasileiro

Brasil x Haiti
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O presidente do Brasil ironiza Neymar com um comentário mordaz após sua mais recente ausência

Foi confirmada a ausência do astro brasileiro Neymar da Silva do confronto de sua seleção contra o Haiti, que acontecerá em poucas horas, após ele já ter ficado de fora da partida de estreia da Seleção na Copa do Mundo, que terminou em empate positivo por 1 a 1 contra o Marrocos; isso devido a uma lesão na panturrilha.

O ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain ainda não se recuperou totalmente da lesão, e relatos indicam que ele não viajou com a delegação da seleção para a cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, para disputar a partida.

Embora os relatórios médicos mais recentes sugiram a possibilidade de retorno do “Mago” brasileiro na partida final da fase de grupos contra a Escócia, não é possível afirmar com total certeza o seu grau de preparação, o que gera incerteza sobre sua trajetória na Copa do Mundo.

Essa situação incerta em torno de Neymar provocou uma reação irônica e inesperada do presidente brasileiro Lula da Silva, nesta sexta-feira, segundo informou o site “Foot Mercato”.

Durante a participação de Lula da Silva em uma cerimônia em um hospital na cidade de Belo Horizonte, o presidente perguntou a uma criança quem ela achava que era o melhor jogador do Brasil, ao que a criança respondeu sem hesitar: “Neymar”. Nesse momento, o presidente Lula comentou com ironia: “Neymar é o primeiro jogador do mundo a ser convocado para a seleção nacional para trabalhar remotamente”.

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