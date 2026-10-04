O primeiro gol quebra o jejum de Álvarez após longo sofrimento

O atacante argentino Julián Álvarez caminha para recuperar a sua versão mais decisiva, depois de ter vivido um período difícil com o seu clube, o Atlético de Madrid.

O jornal Sport informou que Álvarez já conseguiu se livrar da pressão com a seleção da Argentina, depois de finalmente ter balançado as redes.

Álvarez foi titular no amistoso contra a Bolívia, mas não conseguiu contribuir com nenhum gol, antes de marcar o quinto gol na vitória da Argentina por 7 a 0 sobre Burkina Faso.

Esse gol representa o momento de libertação de Álvarez, por ser o primeiro que marca nesta temporada. Assim, todos os indícios apontam que esse gol ajudará Julián a recuperar as suas sensações e a voltar ao Atlético de Madrid com mais confiança.

Álvarez passou por um período difícil, depois de ter manifestado o desejo de mudar de ares durante a Copa do Mundo, mas acabou não conseguindo deixar o Atlético de Madrid, já que o clube recusou vendê-lo ao Barcelona.

Além de ter sido obrigado a aceitar essa realidade, as primeiras semanas da temporada também não foram fáceis para o atacante argentino, por causa de alguns problemas físicos que tornaram difícil recuperar o ritmo de competição e voltar a se sentir confortável dentro de campo.

Álvarez atuou em apenas 173 minutos, nos quais não conseguiu balançar as redes dos adversários, apesar de ter dado uma assistência, mas até mesmo as impressões que deixou não foram as melhores, diante do distanciamento do atacante do seu nível habitual.



