O uruguaio Federico Valverde assume a braçadeira de capitão do Real Madrid nesta temporada, após uma trajetória repleta de conquistas iniciada desde sua chegada, vindo do Peñarol, em 2016, subindo por todas as categorias até alcançar o topo com apenas 28 anos, depois de ter conquistado praticamente todos os títulos possíveis.

A braçadeira de capitão no clube merengue nunca foi um símbolo de conforto, mas sim uma recompensa por uma trajetória de dedicação e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade que pesa no Bernabéu mais do que em qualquer outro lugar no mundo do futebol.

Segundo o jornal espanhol Marca, essa missão esconde um desafio esportivo puro para o jogador uruguaio, pois, além de liderar a equipe do técnico português José Mourinho, ele precisa se impor em um meio-campo que agora se transformou em uma disputa complexa.

O técnico português vai apostar em um esquema de duplo pivô no meio-campo, pelo qual competem três candidatos de destaque para ocupar apenas duas posições.

Após o fracasso na contratação de Rodri, o recém-chegado Bernardo Silva se destacou como um elemento indispensável para conduzir o jogo, sendo a única opção disponível para Mourinho para desempenhar o papel de armador e organizador nato.

O técnico José Mourinho enfrenta um grande dilema tático para definir a posição restante no time titular, já que a disputa se restringe a Tchouaméni e Valverde.

Essa competição carrega um caráter especial e uma emoção adicional por conta do desentendimento ocorrido entre os dois na temporada passada em Valdebebas, que acabou levando o jogador uruguaio ao hospital.

Apesar de a página do conflito ter sido virada e de existir um clima de reconciliação entre eles, a realidade do futebol impõe a ambos a disputa pela mesma posição, ou o compartilhamento da condução do meio-campo em caso de ausência de Bernardo Silva na escalação.

A dupla se distingue por características futebolísticas completamente diferentes: Valverde se sobressai por sua grande capacidade de cobrir espaços abertos e aliviar os companheiros graças à sua energia e ao seu motor incansável, uma qualidade que também pode ser aproveitada na posição de ponta-direita, embora a chegada de Diomande complique essa opção.

Em contrapartida, Tchouaméni parece mais adequado às ideias táticas de Mourinho, graças à sua solidez defensiva, ao seu bom trato com a bola e à sua função de proteger Bernardo Silva e cobrir as obrigações defensivas.

O capitão Valverde inicia a temporada com clara vantagem, depois de ter sido um dos primeiros integrantes do elenco a retornar após a Copa do Mundo, e de ter participado de todos os amistosos durante a pré-temporada apresentando bons níveis, além de ter desempenhado o papel de porta-voz diante da imprensa, expressando seus elogios a Mourinho e às novas contratações, como Bernardo Silva.

Ao contrário disso, Tchouaméni entra no início da temporada sem plena condição de jogo, depois de não ter conseguido disputar nenhum amistoso, tornando-se o único jogador do time principal que não participou da pré-temporada.

Os compromissos intensos de um calendário longo e árduo oferecem oportunidades suficientes para ambos os jogadores conseguirem seus minutos, mas o desafio existente consiste em convencer Mourinho do direito de ocupar essa posição no coração da equipe.

E o melhor caminho para Valverde honrar a braçadeira de capitão continua sendo merecê-la dentro do gramado, jogo após jogo, sem depender da hierarquia para garantir seu lugar.