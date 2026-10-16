Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, afirmou que a contratação do internacional alemão Florian Wirtz, jogador do Liverpool, não está em pauta no momento, apesar de elogiar suas qualidades.

Hainer respondeu a uma pergunta sobre se o Bayern ainda acompanha a situação de Wirtz no Liverpool, dizendo: "Florian Wirtz é um jogador excepcional. Quase sinto pena dele, porque ainda não mostrou na Inglaterra o nível que apresentava no Leverkusen, já que também precisamos dele na seleção alemã".

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E o presidente do clube bávaro acrescentou: "Mas temos um elenco de alta qualidade, com o qual estamos muito satisfeitos. Por isso, esse não é um tema em pauta para nós no momento".

Wirtz se transferiu para o Liverpool, vindo do Bayer Leverkusen, em junho de 2025, por 100 milhões de libras esterlinas, valor que pode chegar a 116 milhões com os bônus, em uma negociação recorde na história do clube inglês.

O jogador preferiu, na época, se transferir para o Liverpool em detrimento do Bayern, que buscou sua contratação por muito tempo, enquanto o Manchester City também tinha interesse em contratá-lo. Wirtz justificou sua escolha na ocasião pelo desejo de viver uma nova experiência fora do Campeonato Alemão.

Wirtz disputou 49 partidas com o Liverpool em sua primeira temporada, 2025-2026, por todas as competições, nas quais marcou 7 gols e deu 8 assistências, segundo o site LFChistory , especializado na história e nas estatísticas do Liverpool. Seu primeiro gol com a camisa da equipe foi em 27 de dezembro de 2025, contra o Wolverhampton.

Na temporada atual, disputou 8 partidas sem marcar e deu duas assistências, a última delas para Bradley Barcola durante a vitória sobre o LASK, da Áustria (6-3), na Liga dos Campeões da Europa.



