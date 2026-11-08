O presidente do Atlético de Madrid a Julián Álvarez: peça desculpas com dois gols nas redes do Barcelona

Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, apareceu diante da imprensa no almoço dos dirigentes realizado antes da partida desta noite, contra o Barcelona, em um confronto aguardado de LaLiga.

Enrique disse, de acordo com o jornal "As": "Meus sentimentos são bons hoje, mas a partida de hoje é difícil. E, como sempre, vamos tentar vencê-la".

Ele foi questionado: tudo ficou resolvido com o Barcelona? E respondeu: "Com o Barcelona, a questão de Julián Álvarez foi resolvida na época. Dissemos o que tínhamos que dizer, e o assunto se encerrou".

E continuou: "Não há necessidade de falar sobre Julián com o Barcelona a partir de agora. Hoje, cabe a Julián se provar dentro de campo. Se vocês (jornalistas) disserem que ele tem que ser a estrela da partida, então ele será".

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Sobre a relação com o Barcelona, completou: "Temos uma boa relação com todos os clubes de futebol das primeira, segunda, terceira, quarta e quinta divisões regionais".

E, sobre a postura da torcida em relação a Julián, o presidente do Atlético acrescentou: "A base de torcedores é quem decide, e, se tiverem algo a dizer, dirão. Mas acredito que a questão está completamente resolvida para nós".

Ele foi questionado: o melhor pedido de desculpas a Julián seria um gol esta noite? E respondeu: "Não um gol, mas dois (nas redes do Barcelona)".

E acrescentou: "A partida desta noite já é boa. Vamos esperar que os jogadores estejam à altura do evento".

E, sobre o que representaria liderar o campeonato esta noite em caso de vitória, disse: "Já lideramos o campeonato muitas vezes antes, por isso não há necessidade de se preocupar tanto em liderar de novo. O caminho à nossa frente ainda é longo".

E prosseguiu: "Bem, é melhor estar na liderança antes da pausa internacional do que ocupar uma posição mais baixa".

O presidente do Atlético foi questionado: ele vai conversar com Laporta hoje? E respondeu: "Eu venho conversando com ele todos os anos desde que nos tornamos presidentes. Por que não conversaria com ele hoje?".

Sobre disputar duas partidas contra o Barcelona em menos de um mês, respondeu: "É assim que as coisas são, e você sabe como funciona o sorteio das partidas. O que eu posso fazer?".

E acrescentou: "O time catalão me assusta? Eles são um bom time. Um dos melhores da Europa, se não o melhor".

E, sobre as chances do Atlético de Madrid de competir com o Barcelona no campeonato, respondeu: "Estamos competindo, no momento... estamos competindo".

E, sobre o que os torcedores do Real Madrid preferem hoje, Cerezo disse: "A verdade é que não sei. Você tem que perguntar aos torcedores do Real Madrid".

Por fim, foi questionado: quando a liga nacional de futebol americano vai chegar ao estádio Metropolitano? E respondeu: "Não sei. Temos tantos compromissos com o estádio que não sei se podemos aceitar mais".