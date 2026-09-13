O Barcelona não se contentou apenas em assegurar o futuro do jovem egípcio Hamza Abdelkarim com um novo contrato e uma cláusula de rescisão gigantesca, mas foi além e tomou uma decisão ainda mais reveladora do tamanho da confiança em suas qualidades, ao recusar a ideia de emprestá-lo durante a janela de transferências de verão, apesar da chegada de propostas por seus serviços.

Deco, diretor esportivo do clube catalão, acredita que Hamza pode representar uma solução importante ao longo da atual temporada, especialmente na posição de centroavante de área, um setor que não está claramente coberto no elenco da equipe principal, o que faz do jogador egípcio uma alternativa diferente à qual se pode recorrer em momentos específicos.

O Barcelona anunciou, na sexta-feira, a renovação do contrato de Hamza até junho de 2030. E embora o clube não tenha revelado em seu comunicado oficial o valor da nova cláusula de rescisão, ela subiu dez vezes, de 15 milhões de euros para 150 milhões de euros, em um movimento que reflete o desejo do Barcelona de proteger um de seus principais jovens talentos das cobiças de outros clubes.

Mas o aumento da cláusula de rescisão não foi o único indicativo da confiança da direção esportiva no jogador, já que Deco tomou a decisão de mantê-lo no clube e não emprestá-lo, apesar de ter recebido várias propostas durante o verão, conforme informou o jornal espanhol As.

Por que o Barcelona insistiu em mantê-lo?

Há dois motivos principais por trás dessa decisão. O primeiro é que a comissão esportiva considera que Hamza ainda está em fase de adaptação e desenvolvimento, e que sua permanência no clube, treinando sob o comando de Hans Flick ao lado de um grupo de jogadores da equipe principal, será mais benéfica para ele na etapa final de seu processo de evolução.

Já o segundo motivo diz respeito às suas características técnicas, pois Deco e Flick consideram que Hamza possui qualidades das quais o Barcelona pode precisar em partidas específicas, sobretudo quando o placar estiver empatado e a equipe necessitar de um atacante decisivo dentro da grande área.

O Barcelona descreveu recentemente o jogador como um "camisa 9 do futuro", devido ao seu apurado faro de gol e à sua capacidade de se movimentar dentro da grande área, características que não se encontram da mesma forma nos demais atacantes da equipe. Gabriel Jesus possui algumas qualidades semelhantes, mas Hamza representa uma alternativa diferente e com margem para evolução.

Desde que ingressou no Barcelona no dia 1º de fevereiro, Hamza demonstrou um talento excepcional diante do gol, ao marcar seis gols em nove partidas com a equipe de base sub-19.

Esse brilho levou o Barcelona a acionar a cláusula de compra em seu contrato e, em seguida, a assinar um novo contrato com ele até 2029, antes de dar o passo seguinte com a renovação do contrato e a garantia de seu futuro até 2030, especialmente após sua convocação para a seleção do Egito para disputar a Copa do Mundo aos 17 anos de idade apenas.

Uma arma de dois gumes

Apesar de seu brilho dentro da grande área, Hamza ainda precisa desenvolver outros aspectos de seu jogo, sobretudo fora dela, onde trabalha para ampliar o alcance de suas habilidades e aprimorar seus movimentos ofensivos e defensivos de maneira mais espontânea.

O jogador já participou pela primeira vez com a equipe principal diante do Rayo Vallecano, e nesta temporada ficará alternando entre a equipe principal, na qual usa o número 29, e a equipe reserva, com o número 19.

De acordo com a visão de Flick e Deco, Hamza estará próximo da equipe principal e poderá ter a oportunidade de atuar quando for necessário como uma alternativa de emergência. Mas essa situação carrega um lado positivo e outro negativo, pois o manterá próximo do ambiente da equipe principal, mas poderá reduzir seus minutos em campo caso não atue com regularidade pela equipe reserva.

O clube pretende dar destaque à importância da renovação do contrato de Hamza por meio de uma cerimônia oficial de assinatura na próxima terça-feira, quando se espera que surjam detalhes adicionais sobre o projeto do Barcelona com o jogador egípcio.

Hamza vive uma fase excepcional em sua trajetória, com um foco claro em realizar o sonho de ter sucesso com o clube catalão, depois de já ter trazido alguns familiares para Barcelona para apoiá-lo durante essa jornada histórica.

Com um contrato de longo prazo e uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, parece que o Barcelona não enxerga Hamza como um simples jovem talento, mas como um projeto de atacante que pode se tornar uma verdadeira arma no futuro.