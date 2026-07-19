O plano secreto: como o Real Madrid se vingaria se Vinícius se recusasse a renovar?

A questão da renovação do contrato do astro brasileiro Vinícius Júnior tornou-se o assunto mais delicado nos bastidores do Real Madrid, já que sua decisão passará a definir o destino de todo o plano de transferências do clube, incluindo a possibilidade de contratar Michael Olise e reforçar outras posições.

O jornal espanhol “Sport” informou que a diretoria do clube se prepara para realizar uma reunião decisiva com o jogador e seus agentes nas próximas semanas, em meio a um otimismo crescente quanto à possibilidade de se chegar a um acordo, apesar de as negociações estarem paralisadas há meses, à espera de um sinal claro de ambas as partes.

O Real Madrid está analisando todos os cenários possíveis, incluindo a possibilidade de o ponta brasileiro deixar o clube neste verão caso as negociações fracassem — uma opção que não é a preferida do jogador, mas que permanece em aberto diante das complexidades do caso.

O destino da negociação envolvendo Michael Olise, ponta do Bayern de Munique muito apreciado no Santiago Bernabéu, está intimamente ligado à decisão de Vinícius, já que o clube adota uma postura cautelosa enquanto aguarda os resultados da reunião prevista entre o time bávaro e o jogador francês.

Caso Oliisi não manifeste a intenção de deixar a Alemanha, o Real Madrid não dará nenhum passo, mas a possível saída de Vinícius mudará completamente o cenário, já que deixará uma grande lacuna na ala esquerda, além de gerar milhões de euros com a receita da venda, o que dará ao clube maior flexibilidade no mercado de transferências.

O Real Madrid poderia direcionar esses recursos para a contratação de Oulisi ou para reforçar outras posições prioritárias, especialmente no meio-campo e na defesa, em uma iniciativa que redefiniria completamente a estratégia de transferências do time.

Apesar da manifestação mútua de vontade de continuar entre as duas partes, o clube real está ciente da gravidade do pior cenário possível: a recusa de Vinícius em renovar o contrato e, ao mesmo tempo, sua recusa em sair, o que significaria sua saída a título gratuito ao final do contrato — uma situação que restringiria fortemente as opções da diretoria.

Assim, a decisão a ser tomada nas próximas semanas será a chave que determinará se o Real Madrid seguirá firme com seu plano atual ou se será obrigado a repensar sua estratégia de transferências do zero.