O croata Zlatko Dalic, treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos, recebeu uma notícia triste antes do confronto contra a seleção de Omã na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

A seleção dos Emirados Árabes Unidos enfrenta a de Omã neste sábado, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, nas semifinais do torneio do Golfo.

Cerca de meia hora antes do início da partida, encerrou-se um duelo intenso na Liga das Nações da UEFA, no qual a seleção da Inglaterra levou a melhor sobre a da Croácia pelo placar de 7 a 0, na terceira rodada das disputas do Grupo 3.

Segundo a rede "Stats Foot", essa pesada derrota se tornou a pior da história da seleção da Croácia.

Essa pesada derrota veio apenas 3 meses depois da saída de Dalic do comando da seleção da Croácia, sendo substituído por seu compatriota Slaven Bilic, enquanto ele foi treinar a seleção dos Emirados Árabes Unidos.

A seleção da Croácia viveu uma era de ouro ao lado de Dalic, que a comandou por 9 anos, desde 2017, e a levou ao vice-campeonato na Copa do Mundo de 2018 na Rússia e ao terceiro lugar no Mundial de 2022 no Catar.