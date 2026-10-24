O técnico do Real Madrid, José Mourinho, entra no clássico de amanhã diante do Barcelona, no estádio Camp Nou, torcendo para não repetir o pesadelo da primeira partida que disputou contra o clube catalão como treinador do Merengue, quando sofreu uma derrota avassaladora que ele descreveu na época como "a pior de sua carreira".

A estreia de José Mourinho no clássico não foi como ele esperava, pois sofreu a derrota diante do Barcelona pelo placar de 5 a 0, no estádio Camp Nou, no dia 29 de novembro de 2010, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida que revelou a dimensão do desafio que tinha pela frente para competir com a equipe do técnico Pep Guardiola.

O Real Madrid entrou naquela partida invicto, nas primeiras 12 rodadas da liga, e Mourinho também não havia perdido nenhuma partida oficial com o clube merengue, desde que assumiu o comando no verão de 2010.

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Mas o Barcelona impôs sua superioridade no clássico cedo, quando Xavi Hernández abriu o placar aos 10 minutos, antes de Pedro Rodríguez acrescentar o segundo gol aos 18 minutos, levando os donos da casa a encerrarem o primeiro tempo em vantagem por dois gols a zero.

E no início do segundo tempo, Mourinho fez sua primeira substituição com a entrada de Lassana Diarra no lugar de Mesut Özil, mas a mudança não deteve a superioridade catalã, pois David Villa marcou dois gols consecutivos, aos 55 e 58 minutos, aproveitando dois passes decisivos de Lionel Messi, antes de Jeffren Suárez fechar a goleada de cinco gols, no primeiro minuto dos acréscimos.

As estatísticas da partida mostraram a dimensão da diferença entre os dois gigantes; o Barcelona teve a posse de bola em 66% contra 34% do Real Madrid, e finalizou 15 vezes contra apenas 5 finalizações do clube merengue, além de acertar 6 bolas na trave e no travessão, contra duas finalizações do Real Madrid.

E as coisas pioraram para o Merengue nos minutos finais do confronto, após a expulsão de Sergio Ramos em decorrência de sua agressão a Carles Puyol.

Após a partida, Mourinho reconheceu a superioridade do Barcelona, e descreveu a derrota como a pior de sua carreira como treinador até então, afirmando que sua equipe jogou de forma extremamente ruim, enquanto o adversário apresentou uma atuação excepcional.



