"O pessimismo cresce"... Mais um revés para o Atlético de Madrid antes do confronto com o Barcelona

O Atlético de Madrid sofreu mais um revés antes do confronto contra o Barcelona, marcado para o próximo sábado, pela La Liga.

O jornal “Sport” afirmou: “Aumenta o pessimismo do Atlético de Madrid quanto à recuperação de vários jogadores que sofrem de lesões antes do confronto com o Barça”.

O Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid no dia 4 de abril na La Liga, após o fim da pausa internacional, e os dois times se enfrentarão novamente nos dias 8 e 14 do mesmo mês, nas partidas de ida e volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

O clube anunciou ontem, quarta-feira, que dois de seus jogadores estão lesionados: o americano Johnny Cardoso e o norueguês Alexander Sørloth.

O jornal esclareceu hoje que o jogador que preocupa Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, atualmente é Marc Poblet.

O zagueiro catalão se lesionou na partida da Liga dos Campeões contra o Tottenham e ainda não está pronto para voltar.

Essa lesão é um duro golpe para a defesa do Atlético de Madrid, já que o ex-jogador do Almería se tornou peça fundamental na escalação do técnico desde que ganhou a titularidade no final de novembro.

Pobel treina atualmente em Cerro del Espino com o resto dos companheiros de equipe, mas não estará disponível para a partida da Liga no sábado contra o Barcelona, e sua participação na partida de ida da Liga dos Campeões, que será disputada na próxima quarta-feira no Estádio Camp Nou, também contra o clube catalão, é altamente improvável.

A ausência de Bobill obrigará Simeone a reorganizar sua defesa.

Marcos Llorente, lateral-direito titular, ficará de fora de uma partida devido à suspensão após receber seu quinto cartão amarelo no clássico contra o Real Madrid.

Por isso, Simeone terá que contar com uma zaga de quatro formada por Nahuel Molina, Giménez, Hanko e Rogeri, com Jan Oblak ou Juan Musso no gol.

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