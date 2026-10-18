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imago-sport-1084493720.jpgAnadolu Agency
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"O pesadelo se tornou realidade!": golpe duplo no Barcelona antes dos confrontos com Paris e Madrid

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
Barcelona x Real Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Kounde
E. Garcia
França
Espanha

Qual é a história?

O Barcelona sofreu dois golpes importantes antes de sua semana decisiva, após a confirmação dos desfalques do francês Jules Koundé e de Eric García para o confronto com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, em razão das lesões sofridas durante a partida contra o Real Betis, que terminou com vitória da equipe catalã por 5 a 2, aumentando as preocupações de Hansi Flick quanto à condição de seus jogadores antes do aguardado Clássico contra o Real Madrid.

O Barcelona enfrenta uma semana extremamente difícil, que inclui a visita ao Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e, em seguida, o duelo com o Real Madrid no Clássico, algo que o presidente do clube, Joan Laporta, descreveu como "a grande semana do Barcelona".

Os problemas não se limitaram às lesões, já que a equipe foi obrigada a alterar seus planos de viagem por causa da tempestade e das chuvas intensas que atingiram a Catalunha.

Próximas partidas
PSG

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Liga dos Campeões

20 de out. de 2026

BAR

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La Liga

25 de out. de 2026

RMA

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Estava previsto que o Barcelona deixasse Sevilha por volta das quatro da manhã, mas Flick e os capitães do time concordaram em passar mais uma noite na cidade para dar aos jogadores uma maior oportunidade de descanso, antes do retorno a Barcelona no início da tarde de domingo.

Eric García fica de fora de 3 a 4 semanas

O Barcelona confirmou que Eric García sofreu uma ruptura muscular no reto femoral da coxa direita, depois de ter entrado no lugar de Gerard Martín durante o segundo tempo contra o Real Betis, com um período de recuperação estimado entre 3 e 4 semanas.

Assim, o zagueiro catalão não desfalcará apenas o duelo com o Paris Saint-Germain, mas também perderá o Clássico contra o Real Madrid, em um novo golpe para as opções defensivas de Flick em uma fase importante da temporada.

Koundé é dúvida para o Clássico

Já Jules Koundé terminou a partida contra o Real Betis sentindo dores e chegou ao estádio de Sevilha claudicando, antes que os exames revelassem uma entorse no tornozelo esquerdo.

A ausência do lateral francês contra o Paris Saint-Germain está confirmada, enquanto sua situação para o Clássico ainda não foi definida, já que a data de seu retorno dependerá da evolução de seu quadro nos próximos dias.

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