O pesadelo de Courtois: Raphinha prepara um novo golpe diante do Real Madrid!

O brasileiro Raphinha deixou de ser apenas um ponta no Barcelona para se transformar em um verdadeiro pesadelo para o Real Madrid, além de uma carta na manga em que o Blaugrana aposta para decidir o próximo clássico.

O astro brasileiro entra na aguardada partida, marcada para o próximo domingo no estádio Camp Nou, com a confiança de um jogador acostumado ao clima dos grandes jogos e com um retrospecto que faz dele a arma mais perigosa do Barcelona no duelo decisivo.

Retrospecto assustador contra o Real Madrid

Raphinha enfrenta o Real Madrid mais uma vez carregando um número excepcional, segundo as estatísticas do jornal espanhol "Marca": as últimas 6 partidas que disputou contra seu rival tradicional terminaram todas com vitória do Barcelona, nas quais marcou 7 gols; um registro impressionante que faz dele o principal pesadelo da defesa merengue.

O brasileiro sabe lidar de forma especial com Thibaut Courtois, pois a maioria de seus gols nessa sequência saiu contra o gigante goleiro belga, que sofreu muito com a velocidade de Raphinha e sua capacidade de aparecer nos momentos decisivos, além de sua habilidade nos confrontos individuais e na infiltração entre as linhas. Não se trata apenas das estatísticas, mas também da capacidade do ponta de ler o clima do clássico e transformá-lo em momentos decisivos.

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Artilheiro da La Liga apesar da lesão

Além de sua rica trajetória diante do Real Madrid, Raphinha chega a esta partida no auge de seu nível individual, já que atualmente lidera a lista de artilheiros do Campeonato Espanhol (o Pichichi) com 12 gols, superando Kylian Mbappé (9), o que reforça sua posição como o atacante mais perigoso da competição.

Apesar de ainda estar em fase de recuperação de uma lesão, sua confiança, eficiência e brilho fazem dele a arma de que o Barcelona precisa em uma partida que normalmente não oferece muitas oportunidades. E sua capacidade de fazer a diferença no último terço ofensivo pode ser a palavra-chave.

Paris: o primeiro passo para o retorno

A partida contra o Paris Saint-Germain, pela Liga dos Campeões da Europa, no estádio Parque dos Príncipes, foi o primeiro passo em sua jornada de volta à competição após o período de ausência.

Ali, o brasileiro deu a impressão de que ainda precisa recuperar seu ritmo e a velocidade de execução que marca sua atuação, além de carecer da regularidade necessária para mostrar seus melhores níveis ofensivos, mas aquela partida deve ser considerada um período de aquecimento necessário.

E o clássico chega em um momento completamente diferente, pois, com mais treinos e minutos em campo, Raphinha terá a oportunidade de recuperar seu nível e alcançar o auge de sua prontidão competitiva.



