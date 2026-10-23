O pesadelo de Courtois: Raphinha ameaça o Real Madrid com um retrospecto aterrorizante

Raphinha, craque do Barcelona, volta a enfrentar o Real Madrid com a confiança de um jogador que encontrou no clássico um de seus palcos preferidos.

O jornal Marca informou que Raphinha se prepara para travar uma nova batalha contra o Merengue, apoiando-se em diversos dados que o tornam digno do papel de protagonista.

Os últimos 6 confrontos disputados por Raphinha diante do Real Madrid terminaram com vitória do Barcelona, e nesse período ele marcou 7 gols.

Raphinha soube como lidar com o Real Madrid, e especificamente com o goleiro Thibaut Courtois. A maior parte de seus gols nessa sequência saiu contra as redes do goleiro belga.

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A velocidade do jogador brasileiro, sua agressividade nos duelos individuais e sua facilidade em explorar os espaços causaram grandes danos à defesa do Real Madrid. E não se trata apenas de estatísticas, pois o ponta provou que sabe ler as partidas do clássico e conhece a maneira de se transformar em um jogador decisivo.

Soma-se ao histórico notável de Raphinha diante do Real Madrid o nível com que ele chega a esse confronto. O craque brasileiro lidera atualmente a lista de artilheiros de La Liga, à frente de Kylian Mbappé, o que reforça sua condição de uma das principais fontes de perigo ofensivo.

Apesar de Raphinha ainda estar em fase de recuperação da lesão, ele atravessa um período que combina confiança, eficiência e presença influente, 3 elementos de que o Barcelona necessita para disputar uma partida com esse grau de dificuldade.

Diante do Paris Saint-Germain, Raphinha retornou às competições após sua ausência, mas deixou a impressão de que ainda precisa recuperar o ritmo de jogo.

O retorno foi importante, mas também exigia ter paciência. O jogador sentiu falta da continuidade necessária para mostrar sua versão mais explosiva e recuperar a velocidade de execução com a qual costumava fazer a diferença em sua atuação.

Ainda assim, aquele confronto deve ser visto como o primeiro passo no caminho da recuperação de sua plena condição.