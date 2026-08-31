A crise do argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, se aproximou do fim, depois que ele retornou aos treinos de sua equipe após alguns dias de ausência, em mais um indício da possibilidade de sua permanência no clube espanhol durante a temporada atual, apesar da continuidade do interesse do Barcelona em contar com seus serviços.

A rádio "Cadena SER" informou que todos os indícios atuais apontam para a permanência de Álvarez sob o comando de Diego Simeone, especialmente depois de o Barcelona estar perto de concluir a contratação do brasileiro Gabriel Jesus, por cerca de 10 milhões de euros mais bônus, para reforçar o ataque da equipe catalã.

Álvarez retornou aos treinos coletivos do Atlético de Madrid no domingo, após um período de indefinição sobre seu futuro, enquanto o Barcelona continua determinado a manter a porta aberta para contratá-lo até os últimos momentos da janela de transferências, apesar de a conclusão do negócio de Jesus poder reduzir as chances de transferência do atacante argentino para o "Camp Nou".

Em meio à crescente polêmica sobre o futuro de Álvarez, Juan Brindisi, especialista em psicologia da seleção argentina, alertou para as pressões psicológicas que o jogador vive durante o período de transferências.

Brindisi disse à rádio argentina "D Sports" que o desejo de Álvarez de se transferir para o Barcelona não é um capricho passageiro, afirmando que o jogador sonha em atuar pelo clube catalão desde pequeno, e criticou a forma como a diretoria do Atlético de Madrid lidou com o desejo dele de partir.

Brindisi explicou que o período de transferências, especialmente seus últimos dias, pode colocar os jogadores sob uma pressão psicológica muito grande, dizendo: "Há dois momentos de máxima tensão e fragilidade: o primeiro na hora de uma lesão, e o segundo relacionado à janela de transferências, especialmente nos últimos dias".

Acrescentou que a situação de indefinição em torno do futuro do jogador não está ligada apenas a uma decisão esportiva, mas pode afetar seu projeto de vida, esclarecendo que essa fase é "um dos momentos mais dolorosos e angustiantes", e que o surgimento de sintomas de depressão no jogador durante as negociações exige que a situação seja tratada com cautela e cuidado.

O médico argentino ressaltou a necessidade de colocar a condição humana do jogador à frente das considerações, dizendo que "o ser humano é a primeira coisa com que se deve preocupar", numa referência à importância de oferecer o apoio e o tratamento adequados caso sua condição assim exija.

Sobre o interesse do Barcelona, Brindisi considerou que o desejo de Álvarez de deixar o Atlético de Madrid merece ser reavaliado, afirmando que não se deve punir um jogador apenas por desejar se transferir para outro clube.

E disse: "O desejo de Julián não é um capricho, mas sim um desejo que o acompanha desde pequeno".