O Barcelona chegou a um acordo com o jovem meio-campista Marc Bernal para renovar seu contrato até 2031, com uma multa rescisória de 500 milhões de euros, em um movimento que visa afastar os clubes interessados em sua contratação, com o Liverpool à frente deles.

O jornal"Sport", da Espanha, informou que o anúncio oficial do novo contrato é esperado para os próximos dias.

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Liverpool e Atlético de Madrid demonstraram interesse em contratar Bernal no último verão, especialmente o clube inglês, que planejava apresentar uma oferta de cerca de 60 milhões de euros no verão de 2027.

Andoni Iraola, técnico do Liverpool, valoriza de forma especial as qualidades do jogador e seu potencial de evolução. O plano do Liverpool se baseava em dar mais minutos a Bernal, caso suas oportunidades no Barcelona diminuíssem.

Mas o treinador do Barça, Hansi Flick, provou desde o início da atual temporada sua capacidade de administrar os minutos dos jogadores, e Bernal tem recebido muitas chances de atuar.

Bernal é um dos integrantes da geração de 2007 da academia de "La Masia" que vêm se destacando no time principal.

O jogador disputa sua terceira temporada com o time principal do Barcelona, depois de uma lesão sofrida no estádio de Vallecas tê-lo afastado durante toda a sua primeira temporada, na qual atuou como titular em apenas duas partidas, além de ter dificultado sua continuidade na segunda temporada. Por isso, ele ainda está no início de sua trajetória, enquanto seus companheiros da mesma geração, como Lamine Yamal e Pau Cubarsí, chegaram ao topo e conquistaram vários títulos.

Bernal enfrenta forte concorrência no meio-campo do Barcelona, que na temporada passada contava com Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo e Fermín López, antes de o clube contratar Rodrigo Hernández, "Rodri", vencedor da Bola de Ouro em 2024.

A renovação do contrato de Bernal integra uma série de renovações concretizadas por Deco, diretor esportivo do Barcelona, que incluiu estrelas atuais como Raphinha e talentos em ascensão como Xavi Espart, que renovou recentemente até 2030.



