A decisão veio aos 21 minutos, depois que Lamine Yamal caiu dentro da área após uma entrada de Tani Oluwaseyi, atacante do Villarreal, em um lance que exigiu a intervenção do VAR para definir se havia uma infração passível de pênalti.
O perfil "Archivo VAR", especializado na análise de lances de arbitragem, encerrou a discussão sobre a decisão, afirmando que o pênalti foi correto e que o árbitro acertou ao marcá-lo após revisar o lance.
O "Archivo VAR" publicou no X uma análise do lance, na qual afirmou: "O VAR precisou ajudar o árbitro Hernández Hernández".
O perfil acrescentou, detalhando o ocorrido: "Oluwaseyi atrapalhou o movimento de Lamine Yamal com dois contatos, o primeiro por baixo e o segundo por cima".
Em seguida, o perfil foi taxativo sobre a decisão: "Pênalti correto". Depois, explicou o ponto mais importante para a interpretação do lance, dizendo que o contato decisivo foi o primeiro, porque Lamine Yamal já havia começado a cair quando ocorreu o segundo contato.
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Dessa forma, a interpretação do perfil de arbitragem não se baseia apenas na existência de contato entre os jogadores, mas no momento da primeira entrada e em seu efeito direto na queda do atacante do Barcelona, o que torna a infração passível de pênalti.
Esse ponto ganha importância especial porque, em alguns lances, pode haver um contato adicional depois que o jogador começa a cair, mas isso não anula necessariamente a existência de uma infração anterior que tenha sido a causa principal da perda de equilíbrio.
Lamine Yamal desperdiça o pênalti
Apesar de o Barcelona ter recebido uma chance de ouro para diminuir a desvantagem, Lamine Yamal não conseguiu converter o pênalti. Ele fez a cobrança aos 23 minutos, mas o chute explodiu na trave direita do gol do Villarreal, e os donos da casa desperdiçaram uma oportunidade importante.
Barcelona domina, e o Villarreal castiga
O lance aconteceu em um primeiro tempo eletrizante, no qual o Villarreal abriu 2 a 0, apesar do claro domínio do Barcelona na posse de bola e na iniciativa ofensiva.
Tajon Buchanan abriu o placar para o Villarreal aos cinco minutos, aproveitando um erro defensivo do Barcelona, e Tani Oluwaseyi ampliou aos sete, após assistência de Alberto Moleiro.
Do outro lado, o Barcelona controlou as ações da partida e terminou o primeiro tempo com 74% de posse de bola, contra 26% do Villarreal. Os catalães finalizaram 13 vezes, contra apenas três do adversário, e somaram 1,16 de gols esperados, contra 0,11 da equipe visitante.
No entanto, o pênalti desperdiçado impediu o Barcelona de diminuir a diferença, e as equipes foram para o vestiário com o Villarreal vencendo por 2 a 0, em meio a dúvidas sobre a capacidade de Hansi Flick de mudar o resultado no segundo tempo.
Assim, a decisão da arbitragem de marcar o pênalti foi correta, segundo a análise do "Archivo VAR", mas o Barcelona não aproveitou a oportunidade, já que Yamal desperdiçou a cobrança que poderia ter recolocado a equipe no jogo.