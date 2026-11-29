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Arsenal e Manchester City empataram por 2 a 2 no duelo de domingo pela Premier League. Um lance polêmico de mão na reta final ganhou destaque e provocou revolta no City.

Nos acréscimos, Josko Gvardiol cabeceou a bola de muito perto em direção ao gol. Posicionado bem à frente da linha do gol, Viktor Gyökeres a bloqueou com as duas mãos, que estavam claramente à frente do corpo. Para o Manchester City, o lance poderia ter representado a chance de marcar o gol da vitória por 3 a 2 no fim da partida.

Mas, embora o VAR tenha revisado o lance, o pênalti não foi marcado. O árbitro John Brooks mandou o jogo seguir e encerrou a partida pouco depois. A decisão não foi bem recebida pelo City. Após o apito final, vários jogadores do time foram cobrar o árbitro e, aparentemente, pediram uma explicação.

A decisão também gerou debate fora do elenco. Especialistas e ex-jogadores fizeram duras críticas. "Se eu fosse treinador ou dirigente do Manchester City, reclamaria disso em voz alta", disse Gary Neville, ídolo do Manchester United, à Sky Sports. "Às vezes, você salta com o cotovelo levantado, mas não salta com os braços estendidos à frente do corpo. É uma decisão chocante."

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O tabloide britânico The Sun foi ainda mais enfático: "Esse é provavelmente o pênalti mais óbvio que se pode imaginar. Os jogadores do City estão furiosos, e com razão." O ex-jogador do City Micah Richards também foi contundente na Sky Sports e classificou a decisão como "vergonhosa". Sua justificativa: "Quando alguém salta assim? Ninguém salta assim!"

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O jogador do Manchester City Elliot Anderson também não entendeu por que o pênalti não foi marcado. "Acho que disseram que era uma posição natural. Mas as mãos dele estão aqui em cima. Isso não é uma posição natural. É óbvio que não é uma posição natural. Mas é assim que as coisas são. Temos que lidar com isso e lutar contra isso", declarou após a partida.

Para o City, o pênalti não marcado é especialmente amargo por causa da classificação. Com uma vitória, o time teria reduzido para três pontos a desvantagem em relação ao líder Arsenal. Em vez disso, a distância entre os dois concorrentes ao título permanece em seis pontos.

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Erling Haaland havia colocado os visitantes em vantagem aos 34 minutos, antes de Kai Havertz empatar de cabeça aos 40. Logo após o intervalo, Enzo Fernandez recolocou o City à frente aos 48 minutos. Jurrien Timber marcou aos 83 e definiu o placar em 2 a 2.