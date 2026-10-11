Uma faixa de teor político erguida pela torcida do Paris Saint-Germain durante o confronto com o Le Mans, no último sábado, gerou ampla polêmica sobre a possibilidade de o clube francês sofrer sanções disciplinares, depois que a segurança interveio para removê-la, antes que os torcedores protestassem deixando as arquibancadas temporariamente.

O grupo "Collectif Ultras Paris" ergueu uma faixa na arquibancada de Auteuil, no estádio Parc des Princes, na qual se lia: "Suas milícias reprimem, nossa juventude resiste", em referência aos protestos estudantis e às acusações dirigidas à polícia pelo uso da violência.

Os agentes de segurança se apressaram em remover a faixa, o que levou os torcedores a deixarem a arquibancada em protesto, entoando cânticos entre eles "Liberdade para os ultras", antes de retornarem aos seus assentos após o fim do primeiro tempo. O regulamento interno do estádio proíbe erguer faixas de caráter político, ideológico ou filosófico.

Apesar disso, a imposição de sanções ao Paris Saint-Germain não é algo certo, já que os órgãos disciplinares competentes podem investigar o episódio e avaliar o conteúdo da faixa e as medidas adotadas pelo clube para conter a situação.

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As possíveis punições para casos como este variam entre multas financeiras e a interdição parcial das arquibancadas, com a possibilidade de que a intervenção da segurança e a remoção da faixa sejam consideradas dentro das circunstâncias do incidente.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a abertura de uma investigação ou a imposição de uma punição ao clube parisiense, o que significa que falar em puni-lo ainda está no campo das possibilidades, conforme informou o site francês "Foot Mercato".