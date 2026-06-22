O pai do astro marroquino admite: “Meu filho é apaixonado pelo Barcelona”

O ex-tenista marroquino Younes El Ainaoui relembrou a infância de seu filho Nael, meio-campista do As-Soud Al-Atlas, que sonha em jogar pelo Barcelona.

Nael Al-Ainawi tem 24 anos e está sob contrato com a Roma, da Itália, até o verão de 2030.

O jornal “Mundo Deportivo” publicou declarações do pai de Al-Ainawi, que disse: “Meu filho adora o Barcelona. Ele morou lá desde que nasceu até os 11 anos e será a pessoa mais feliz do mundo se um dia jogar lá”.

Nael Al-Ainawi nasceu na França, mas sua família mudou-se logo para Barcelona, onde ele cresceu imerso no ambiente do clube catalão e absorveu sua cultura desde a infância.

Al-Einawi havia declarado anteriormente: “Sou um meio-campista moderno, tenho grande resistência e posso jogar em qualquer posição no meio-campo. Quando era criança, morava em Barcelona e era torcedor do Barça; o Iniesta sempre foi meu ídolo”.

Nael Al-Ainawi participou das duas partidas que a seleção marroquina disputou na Copa do Mundo até agora, jogando as duas partidas inteiras, formando uma dupla no meio-campo ao lado de Ayoub Bouadi, jogador do Lille, da França.

Apesar de sonhar em jogar pelo Barcelona, sua transferência para o clube catalão parece difícil no momento, já que a posição está repleta de jogadores, com a presença de Frenkie de Jong, Pedri, Gavi e Marc Bernal.