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O clube turco Besiktas deu um novo passo em sua tentativa de contratar o internacional marroquino Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, após receber seu pai, Abdelkader, na cidade de Istambul por três dias, em um movimento que reflete a seriedade do clube em agregar o atleta durante a próxima janela de transferências de inverno.

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O jornal turco "Fotospor" revelou que o presidente do Besiktas, Serdar Adali, e o treinador Vincenzo Italiano realizaram uma reunião com o pai do jogador marroquino para discutir a possibilidade de transferência de seu filho para as fileiras do time, além de conhecer a posição da família em relação ao projeto esportivo que o clube busca apresentar para convencer Díaz a viver uma nova experiência no Campeonato Turco.

A visita surge como continuação de contatos iniciados há algumas semanas, depois que Brahim Díaz realizou uma reunião por videoconferência com o treinador italiano no fim de outubro passado, com a aprovação da diretoria do Real Madrid.

Durante o encontro, Italiano apresentou os detalhes do projeto esportivo do Besiktas e o papel que aguarda o jogador caso ele aceite se transferir para o time.

De acordo com o jornal turco, a primeira reunião deixou uma impressão positiva no craque marroquino, o que levou os dirigentes do Besiktas a intensificarem suas movimentações e a passarem da fase de comunicação com o jogador para a abertura de canais diretos com pessoas de seu círculo, numa tentativa de explorar as chances de concretizar o negócio antes de entrar em negociações oficiais com o clube espanhol.

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A visita de Abdelkader Díaz incluiu a presença na partida do Besiktas contra o Gençlerbirliği, além da realização de uma nova reunião com o treinador Vincenzo Italiano, que fez questão de esclarecer sua visão técnica sobre o aproveitamento das qualidades do jogador e o papel que ele poderia desempenhar dentro do time, antes do retorno do pai do craque marroquino à Espanha, após o fim de sua visita.

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O clube turco aposta que esses contatos resultem em sinais positivos por parte da família do jogador, de modo a permitir que ele avance para a próxima etapa das negociações, sobretudo porque a diretoria do Besiktas está ciente da importância de obter a aprovação de Díaz antes de abrir uma conversa direta com o Real Madrid sobre as condições de sua transferência.

Nesse contexto, Serdar Adali planeja viajar à capital espanhola, Madri, para se reunir com os dirigentes do clube merengue e iniciar as negociações sobre a contratação do jogador, caso receba sinais encorajadores de sua família, numa medida que visa transformar o interesse inicial em um acordo viável durante a janela de transferências de inverno.

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As sucessivas movimentações do Besiktas revelam seu desejo de fechar o negócio por meio de um caminho de negociação que começa convencendo o jogador e seu círculo sobre o projeto esportivo, para depois passar à negociação com o Real Madrid.

No entanto, a concretização do negócio permanece ligada à posição final de Brahim Díaz e ao quanto o clube espanhol estará disposto a aprovar sua saída em janeiro próximo.