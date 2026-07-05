O pai de Haaland gera polêmica: todo mundo sonha em jogar pelo Real Madrid

Alvi Haaland, pai do atacante norueguês Erling Haaland, gerou uma nova onda de especulações sobre o futuro do filho no Manchester City, após declarações polêmicas nas quais admitiu que “todo mundo sonha em jogar pelo Real Madrid”, sem descartar uma possível transferência do filho para a Espanha no futuro.

Alfi Haaland disse, em entrevista à rede “DAZN”, que seu filho “está muito feliz no Manchester City no momento e tem um contrato de longo prazo”, mas acrescentou: “Todo mundo sonha em jogar pelo Real Madrid”, em uma frase que se espalhou como fogo nas redes sociais e acendeu as esperanças da torcida do clube madrilenho.

Essas declarações surgiram em resposta a uma pergunta sobre as declarações de Enrique Riquelme, ex-candidato à presidência do Real Madrid, que prometeu, durante a última campanha eleitoral, fazer de Haaland a grande contratação do time caso fosse eleito.

Quando questionado sobre a possibilidade de seu filho jogar na Espanha algum dia, Alfie Haaland não descartou essa possibilidade, dizendo: “Talvez... Sempre há uma chance no mundo do futebol. Existem clubes incríveis na Espanha, clubes grandiosos. Ninguém sabe, mas ele está feliz agora na Inglaterra”.

O nome de Haaland tem sido associado ao Real Madrid e ao Barcelona em várias ocasiões desde sua impressionante estreia no cenário europeu, primeiro durante sua passagem pelo Borussia Dortmund e, posteriormente, como grande estrela nas fileiras do Manchester City.

Embora o atacante norueguês tenha renovado seu contrato com o City por um longo prazo, há anos circulam relatos sobre a existência de uma cláusula que lhe permitiria sair no futuro, ou de mecanismos que facilitariam sua transferência para outro clube caso determinadas condições fossem cumpridas, o que tornou os clubes espanhóis os principais candidatos nas especulações sobre o próximo grande passo em sua carreira.

Até o momento, não há indícios de que sua transferência possa ser concretizada em breve, já que pessoas próximas ao jogador afirmam que sua prioridade é continuar competindo no mais alto nível com o Manchester City e disputar mais uma temporada na Premier League.