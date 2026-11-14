O outro espião no Real Madrid: nova surpresa explode em Valdebebas

Compartilhar Siga GOAL no Google

No momento em que Carlos Espí roubava os holofotes dentro do Real Madrid, após se tornar uma das surpresas da temporada sob o comando de José Mourinho, um outro nome que carrega o mesmo sobrenome começou a atrair as atenções no clube merengue.

Publicidade

Trata-se de José Antonio Sáiz Espinoza, o lateral-esquerdo de 18 anos que vive uma temporada excepcional com o time juvenil "Juvenil A", após se tornar o jogador com mais assistências entre as quatro primeiras equipes do sistema do Real Madrid.

O jovem jogador superou nomes de destaque do time principal e está perto de viver uma nova experiência com o Real Madrid C, em um passo que reflete a notável evolução que vem alcançando dentro da academia do clube.

O jornal espanhol "Marca" revelou que Espinoza, conhecido dentro da academia "La Fábrica" como "Espi", deu 6 assistências em 10 partidas nesta temporada, liderando a lista de assistentes das quatro primeiras equipes do clube.

O mais curioso é que seu saldo superou os números de estrelas do time principal, já que o turco Arda Güler ficou com apenas 5 passes decisivos, contra 4 de Jude Bellingham e 3 do francês Kylian Mbappé.

Publicidade Publicidade

Em contrapartida, Leva deu dois passes decisivos com o Castilla, enquanto seu companheiro Kompany chegou a 5 passes decisivos com o time juvenil, confirmando a superioridade de Espinoza nesse quesito, apesar da diferença de natureza de sua posição e de suas funções.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

E esses números não parecem apenas um surto ofensivo passageiro, pois Espinoza se tornou um dos pilares nos quais Álvaro López, técnico do time juvenil, se apoia em sua escalação titular.

O jogador conseguiu garantir seu lugar apesar da concorrência pela posição de lateral-esquerdo, diante da presença de nomes como Lizcano, Liberto, Aguado e Valdepeñas.

Publicidade

Com o início da atual temporada, a concorrência se transformou em uma oportunidade real para que ele mostrasse suas capacidades, especialmente com a queda nas chances de participação de alguns de seus concorrentes, tornando-se um dos jogadores do time com maior presença em campo.

Manu Romero era candidato a disputar fortemente a posição com Espinoza, mas duas lesões sofridas desde o início da pré-temporada o afastaram da participação, ampliando o espaço para o jovem talento.

Publicidade

"Espi" aproveitou a oportunidade da melhor forma e conseguiu convencer Álvaro López de suas capacidades, após apresentar níveis equilibrados tanto no aspecto defensivo quanto no ofensivo.

Sua primeira aparição com o time juvenil nesta temporada foi diante do AEK Atenas, aproveitando a ausência de Lizcano por suspensão, antes de transformar a oportunidade em ponto de partida para firmar os pés na escalação titular.

Publicidade

O interesse pelo jogador não se limitou à comissão técnica de sua equipe, mas se estendeu aos técnicos das equipes superiores dentro da academia, passando a ser acompanhado por Marc Carrasco, técnico do Real Madrid C, e Julián López de Lerma, diretor técnico do Castilla.

Esse interesse coincidiu com sua aproximação de voltar a aparecer com uma das equipes reservas, após se tornar candidato a ser a maior surpresa na lista do Real Madrid C para o confronto com o Sanse, marcado para domingo.

Publicidade

Esta será sua segunda convocação durante a atual temporada, depois de já ter aparecido com a camisa do Castilla em setembro passado diante do Alcorcón, em um passo que reflete a aceleração do ritmo de sua evolução dentro do clube.

A oportunidade de sua convocação vem para suprir a ausência de Lizcano, que se juntou à seleção da Espanha sub-19, além do aproveitamento, por parte da comissão técnica, do descanso do time juvenil nesta semana.

Publicidade

E, apesar de sua participação na partida não estar definida, o simples fato de integrar a lista do Real Madrid C representa uma etapa importante em sua trajetória e lhe dá a oportunidade de se medir com um nível mais alto de competição.

Além disso, a diversidade de suas funções dentro de campo, entre a cobertura defensiva, o apoio ofensivo e a criação de oportunidades, reforça suas chances de progredir rumo a níveis mais altos dentro do clube.

Publicidade

Espinoza nasceu em 6 de maio de 2008 na cidade de Villamanrique de la Condesa, pertencente à província de Sevilha, e começou sua caminhada nas categorias de base do Sevilla, antes de se transferir para o clube Altair.

O jogador chamou a atenção dos olheiros do Real Madrid no verão de 2023, juntando-se em seguida à equipe Cadete A e iniciando a jornada de progressão dentro da academia "La Fábrica", até chegar ao time juvenil.

Publicidade

E, enquanto Carlos Espí continua escrevendo sua história com o time principal, José Antonio Sáiz Espinoza desponta como um outro "Espi" que bate às portas do futuro no Real Madrid, apoiado em uma temporada notável que pode lhe pavimentar o caminho rumo a níveis mais altos dentro do clube.