O outro espião no Real Madrid: nova surpresa explode em Valdebebas

Trata-se de José Antonio Sáiz Espinoza, o lateral-esquerdo de 18 anos que vive uma temporada excepcional com o time juvenil "Juvenil A", após se tornar o jogador com mais assistências entre as quatro primeiras equipes do sistema do Real Madrid.
O jovem jogador superou nomes de destaque do time principal e está perto de viver uma nova experiência com o Real Madrid C, em um passo que reflete a notável evolução que vem alcançando dentro da academia do clube.
O jornal espanhol "Marca" revelou que Espinoza, conhecido dentro da academia "La Fábrica" como "Espi", deu 6 assistências em 10 partidas nesta temporada, liderando a lista de assistentes das quatro primeiras equipes do clube.
O mais curioso é que seu saldo superou os números de estrelas do time principal, já que o turco Arda Güler ficou com apenas 5 passes decisivos, contra 4 de Jude Bellingham e 3 do francês Kylian Mbappé.
Em contrapartida, Leva deu dois passes decisivos com o Castilla, enquanto seu companheiro Kompany chegou a 5 passes decisivos com o time juvenil, confirmando a superioridade de Espinoza nesse quesito, apesar da diferença de natureza de sua posição e de suas funções.
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E esses números não parecem apenas um surto ofensivo passageiro, pois Espinoza se tornou um dos pilares nos quais Álvaro López, técnico do time juvenil, se apoia em sua escalação titular.
O jogador conseguiu garantir seu lugar apesar da concorrência pela posição de lateral-esquerdo, diante da presença de nomes como Lizcano, Liberto, Aguado e Valdepeñas.
Com o início da atual temporada, a concorrência se transformou em uma oportunidade real para que ele mostrasse suas capacidades, especialmente com a queda nas chances de participação de alguns de seus concorrentes, tornando-se um dos jogadores do time com maior presença em campo.
Manu Romero era candidato a disputar fortemente a posição com Espinoza, mas duas lesões sofridas desde o início da pré-temporada o afastaram da participação, ampliando o espaço para o jovem talento.
"Espi" aproveitou a oportunidade da melhor forma e conseguiu convencer Álvaro López de suas capacidades, após apresentar níveis equilibrados tanto no aspecto defensivo quanto no ofensivo.
Sua primeira aparição com o time juvenil nesta temporada foi diante do AEK Atenas, aproveitando a ausência de Lizcano por suspensão, antes de transformar a oportunidade em ponto de partida para firmar os pés na escalação titular.
O interesse pelo jogador não se limitou à comissão técnica de sua equipe, mas se estendeu aos técnicos das equipes superiores dentro da academia, passando a ser acompanhado por Marc Carrasco, técnico do Real Madrid C, e Julián López de Lerma, diretor técnico do Castilla.
Esse interesse coincidiu com sua aproximação de voltar a aparecer com uma das equipes reservas, após se tornar candidato a ser a maior surpresa na lista do Real Madrid C para o confronto com o Sanse, marcado para domingo.
Esta será sua segunda convocação durante a atual temporada, depois de já ter aparecido com a camisa do Castilla em setembro passado diante do Alcorcón, em um passo que reflete a aceleração do ritmo de sua evolução dentro do clube.
A oportunidade de sua convocação vem para suprir a ausência de Lizcano, que se juntou à seleção da Espanha sub-19, além do aproveitamento, por parte da comissão técnica, do descanso do time juvenil nesta semana.
E, apesar de sua participação na partida não estar definida, o simples fato de integrar a lista do Real Madrid C representa uma etapa importante em sua trajetória e lhe dá a oportunidade de se medir com um nível mais alto de competição.
Além disso, a diversidade de suas funções dentro de campo, entre a cobertura defensiva, o apoio ofensivo e a criação de oportunidades, reforça suas chances de progredir rumo a níveis mais altos dentro do clube.
Espinoza nasceu em 6 de maio de 2008 na cidade de Villamanrique de la Condesa, pertencente à província de Sevilha, e começou sua caminhada nas categorias de base do Sevilla, antes de se transferir para o clube Altair.
O jogador chamou a atenção dos olheiros do Real Madrid no verão de 2023, juntando-se em seguida à equipe Cadete A e iniciando a jornada de progressão dentro da academia "La Fábrica", até chegar ao time juvenil.
E, enquanto Carlos Espí continua escrevendo sua história com o time principal, José Antonio Sáiz Espinoza desponta como um outro "Espi" que bate às portas do futuro no Real Madrid, apoiado em uma temporada notável que pode lhe pavimentar o caminho rumo a níveis mais altos dentro do clube.