O número de Messi se repete: Raphinha abre para si uma porta na história do Barcelona

O brasileiro Raphinha Dias seguiu com sua exibição notável pelo Barcelona, após marcar o terceiro gol da equipe diante do Valencia no estádio de Mestalla, chegando a 6 gols em suas primeiras 4 partidas no Campeonato Espanhol nesta temporada, e colocando-se em uma lista excepcional ao lado da lenda do clube, Lionel Messi.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Raphinha se tornou apenas o segundo jogador no século XXI a marcar 6 gols nas primeiras 4 partidas de seu time em uma única temporada do Campeonato Espanhol, tendo sido precedido por Messi nesse feito com o Barcelona em duas ocasiões.

Messi alcançou o mesmo número nas temporadas 2012-2013 e 2013-2014, após marcar 6 gols nas primeiras 4 partidas de cada temporada, antes que Raphinha repetisse o feito anos depois, confirmando seu forte início ofensivo com a equipe catalã.

Raphinha começou a temporada com dois gols nas redes do Elche, depois marcou diante do Athletic Bilbao, fez outro doblete contra o Rayo Vallecano, antes de voltar a balançar as redes diante do Valencia, elevando seu total para 6 gols e assumindo a liderança isolada da artilharia do Campeonato Espanhol com uma vantagem de um gol sobre Camello, atacante do Rayo Vallecano.

A ambição de Raphinha não para na igualdade do número de Messi, pois ele tem agora pela frente um novo desafio histórico, que consiste em marcar na quinta partida consecutiva, um feito que, na história do Campeonato Espanhol, apenas César Rodríguez e Zlatan Ibrahimovic conseguiram alcançar com o Barcelona.