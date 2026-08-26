O novo jogador do Barcelona assina seu contrato, mas o anúncio oficial é adiado

O anúncio oficial da transferência do goleiro Dominik Livaković para o Barcelona, da Espanha, foi adiado devido ao atraso do Fenerbahçe, da Turquia, no envio de alguns documentos relativos ao negócio.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha, o goleiro croata, de 31 anos, chegou a Barcelona ontem e passou com sucesso pelos exames médicos na manhã desta quarta-feira, antes de assinar seu contrato com o clube até junho de 2030.

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Livaković havia almoçado com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, o vice-presidente, Rafa Yuste, e seu agente Andy Bara, antes de se dirigir aos escritórios do clube no Spotify Camp Nou para assinar o contrato.

Apesar de a assinatura ter sido concluída, o Barcelona não poderá anunciar o negócio antes de receber os últimos documentos do Fenerbahçe, que decidiu adiar o envio para amanhã, quinta-feira, por conta de disputar um confronto decisivo contra o Lyon, da França, na noite desta quarta-feira, na partida de volta da última fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa.

A situação de Livaković dentro do Barça permanece indefinida, seja permanecendo como segundo goleiro ou saindo por empréstimo por uma temporada, antes de retornar na próxima temporada após o fim do contrato do veterano polonês Wojciech Szczęsny.

O Barcelona também aguarda saber qual sua margem disponível dentro das regras do fair play financeiro, a fim de determinar em que medida será possível registrar o goleiro croata em seu elenco.

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