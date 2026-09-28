O caso das irregularidades financeiras atribuídas ao Manchester City, conhecido na mídia como o caso das 115 infrações, reacendeu as especulações sobre o futuro de vários dos principais astros da equipe, sobretudo o norueguês Erling Haaland, em meio à possibilidade de punições que podem afetar a trajetória do clube nos próximos anos.

O caso ainda segue um trâmite jurídico que pode levar tempo, com a expectativa de que o Manchester City recorra de qualquer decisão que não seja favorável a ele.

Mas a possibilidade de imposição de punições esportivas, entre elas a perda de pontos que pode chegar ao ponto de afetar a permanência da equipe na Premier League, abriu a porta para o cenário de saída de alguns astros.

De acordo com o jornal britânico "The Sun", Real Madrid e Barcelona podem entrar em uma possível disputa por vários jogadores do Manchester City caso o futuro do clube seja afetado pelas punições, entre eles Josko Gvardiol, Enzo Fernández, Rayan Cherki e Ayoub Bouaddi, mas Haaland continua sendo o nome que mais desperta interesse.

O atacante norueguês tem contrato com o Manchester City até 2034, e os relatos indicam que não há uma cláusula que lhe permita sair automaticamente em caso de rebaixamento da equipe, o que dá ao clube inglês uma posição forte em qualquer negociação. Além disso, o City não parece disposto a abrir mão de seus astros com facilidade, mesmo diante de eventuais punições.

Barcelona ou Real Madrid?

Segundo o jornal espanhol "Sport", o nome de Haaland está associado a Real Madrid e Barcelona há algum tempo, mas até agora não há passos oficiais de nenhum dos dois clubes para contratá-lo.

No Barcelona, o atacante norueguês pode encontrar um espaço técnico adequado, especialmente com a capacidade de Raphinha de atuar como atacante ou ponta, além do interesse anterior do clube em Julián Álvarez para reforçar a posição de centroavante.

Já no Real Madrid, a situação parece mais complexa devido à presença de Kylian Mbappé na posição de atacante, além de Vinícius Júnior, da presença de Bellingham e de outros elementos ofensivos, o que significa que a chegada de Haaland pode exigir uma redistribuição de funções dentro da equipe.

Portanto, a saída de Haaland do Manchester City continua sendo apenas uma possibilidade ligada aos desdobramentos do caso e ao desejo do jogador e do clube, mas qualquer punição significativa contra a equipe inglesa pode abrir a porta para um mercado de transferências diferente e colocar novamente o atacante norueguês no radar de Real Madrid e Barcelona.