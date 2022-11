O motivo que fará Jurgen Klopp não comparecer à Copa do Mundo

Treinador comentou sobre questões do calor, que fizeram data do torneio ser alterada

O técnico multicampeão do Liverpool, Jurgen Klopp, afirmou que não estará presente nos jogos da Copa do Mundo deste ano, no Qatar. Apesar de não confirmar sua ida presencialmente aos jogos, o treinador comentou que pretende apenas acompanhar assistindo as partidas, mas não concorda com alguns fatores relacionados.

Em conversa com jornalistas, Klopp argumentou sobre o fato dos atletas não poderem atuar no calor, mas trabalhadores precisarem construir os estádios para o torneio num clima desumano: "Eu vou assistir aos jogos, mas é diferente. Assisti a um velho documentário sobre toda a situação, sobre quando foi anunciado que a Rússia e o Qatar são os lugares para as próximas Copas do Mundo. Acho que foi a primeira vez na história que eles anunciaram dois de uma só vez. Todos sabemos como isso aconteceu e que ainda podemos deixar acontecer, sem nada legal depois".

"Falamos também dos direitos humanos, em termos das pessoas que têm que trabalhar lá em circunstâncias que são, deixe-me dizê-lo de forma agradável, difíceis. Não podíamos jogar a Copa do Mundo lá no verão por causa da temperatura e não havia um estádio no Qatar, ou talvez um. Portanto, é preciso construir estádios. Acho que ninguém pensou sobre isso naquele dia, que alguém tem que construí-los. Não é como Aladdin com sua lâmpada maravilhosa e "Boom, há um novo estádio". A situação deixa você com raiva. Como não deixar?".

Além disso, o treinador pediu aos jornalistas que não coloquem jogadores e técnicos em situações complicadas, quando os comunicadores deviam ter exposto as questões humanas antes do torneio estar tão próximo: "Vou assistir do ponto de vista do futebol, mas não gosto do fato de que os jogadores agora tenham que enviar uma mensagem. Vocês são todos jornalistas. Vocês deveriam ter enviado a mensagem, mas não escreveram os artigos mais críticos sobre as circunstâncias que eram claras. Lá, nós somos culpados."

Getty Images

"Mas agora estamos dizendo aos jogadores que eles têm que usar uma braçadeira e se eles não usarem, não estarão do seu lado. Não, não, não, eles são jogadores de futebol, é um torneio e os jogadores devem ir lá jogar e fazer o melhor por seus países".

"Não coloque Gareth Southgate constantemente em uma situação em que ele tenha que falar sobre tudo. Ele tem uma opinião mas não é um político, eu não sou um político, ele é o treinador da Inglaterra, então deixe-o fazer isso. Se você quiser escrever sobre outra coisa, então faça-o, mas sozinho, sem nos perguntar para que seja "Klopp disse" ou "Southgate disse". Como se isso pudesse mudar alguma coisa. Você, mais do que eu, deixou isso acontecer há 12 anos".

Em 2010, A Fifa anunciou que Rússia e Qatar seriam as sedes das Copas de 2018 e 2022. Na época, já se falavam sobre a climatização dos estádios no país-sede deste ano, mas nada impediu que a Fifa, na época comandada por Joseph Blatter, escolhesse o local. "O mundo árabe esperou tanto por uma Copa do Mundo e acho que todos estão felizes com essa escolha", afirmou Blatter, naquele momento.