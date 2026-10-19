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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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O mistério das 26 câmeras no Bernabéu: como desapareceu a imagem polêmica no caso Güler?

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
A. Guler
Espanha
Turquia

Uma novela sem fim

O lance que envolveu o turco Arda Güler, jogador do Real Madrid, e Piqué, jogador do Sevilla, provocou grande polêmica durante o confronto entre as equipes no estádio Santiago Bernabéu, depois que alguns pediram a expulsão do atleta do time merengue aos 24 minutos do primeiro tempo, em razão de um lance que não teve a intervenção da tecnologia do árbitro de vídeo assistente, o "VAR".

Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", a presença de 26 câmeras no estádio Santiago Bernabéu não foi suficiente para fornecer uma imagem clara que resolvesse o lance de Güler, já que a sala de tecnologia de vídeo não dispôs de imagens que comprovassem de forma categórica que o jogador cometeu uma infração passível de expulsão, o que explica o fato de o árbitro de campo Mateo Busquets Ferrer não ter sido chamado para revisar o lance na tela.

O jornal esclareceu que Guillermo Cuadra Fernández, o árbitro de vídeo assistente durante a partida, não interveio por não haver prova clara de que foi cometida uma infração que justificasse a revisão da decisão, de acordo com o protocolo da tecnologia de vídeo adotado pela Federação Internacional de Futebol, a "FIFA", que exige a existência de um erro claro e evidente para a intervenção da tecnologia.

Isso se deve ao fato de a tecnologia de vídeo no Campeonato Espanhol depender das imagens fornecidas pela transmissão televisiva oficial, produzida pela liga "La Liga" e utilizada pelas redes "Movistar" e "DAZN" na transmissão das partidas.

Portanto, a presença de um grande número de câmeras dentro do estádio não significa necessariamente que todos os ângulos de filmagem estejam disponíveis para os árbitros de vídeo, nem que as imagens gravadas forneçam uma prova decisiva em cada lance.

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As partidas de Real Madrid e Barcelona contam com a maior cobertura televisiva, especialmente os confrontos do Clássico e o dérbi de Madri, mas isso não garante a disponibilidade de imagens claras para todos os casos polêmicos, de acordo com a explicação apresentada pelo jornal catalão.

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