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Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

O melhor em um quarto de século: Diomande deixa uma marca africana histórica na Liga dos Campeões

Real Madrid x Leipzig
Real Madrid
Leipzig
Liga dos Campeões
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
La Liga
Y. Diomande
Inter de Milão
Espanha
Alemanha
Costa do Marfim
Itália

O ex-jogador do Leipzig fez a diferença após entrar como substituto

O marfinense Yan Diomande entrou para a história da Liga dos Campeões da Europa com sua grande contribuição para a ampla vitória do Real Madrid sobre o visitante Leipzig, da Alemanha, pelo placar de 4 a 1, na noite da última quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da competição continental.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", Diomande, de 19 anos, tornou-se o mais jovem jogador africano a marcar um gol e dar uma assistência em uma mesma partida da Liga dos Campeões da Europa desde o nigeriano Obafemi Martins, em setembro de 2003, com a camisa da Inter de Milão contra o Arsenal.

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Diomande entrou como substituto aos 70 minutos da partida contra o Leipzig e conseguiu deixar sua marca rapidamente diante de seu antigo clube, ao dar a assistência para o terceiro gol do Real Madrid, marcado pelo francês Kylian Mbappé aos 83 minutos, antes de ele próprio marcar o quarto gol aos 87 minutos, com um forte chute de dentro da área.

O brilho do jogador marfinense veio em um momento extremamente importante para o clube merengue, que se prepara para visitar seu rival Barcelona no próximo domingo, pela La Liga, no estádio Spotify Camp Nou.

O clube catalão lidera a tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 27 pontos, enquanto o Real ocupa a terceira posição, com 21 pontos, depois de ter sofrido duas derrotas na competição nacional, diante do Real Betis (1 a 0) e do Atlético de Madri (2 a 1).


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