A Liga Roshan Saudita causou um forte choque no italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, ao revelar os prêmios de melhores da competição durante o mês de agosto passado.

A Liga Roshan revelou os vencedores dos prêmios de melhores do mês de agosto passado, sendo que o prêmio de melhor treinador foi para o australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr.

Postecoglou conduziu o Al-Nassr à vitória em suas quatro primeiras partidas na Liga Roshan, com seus jogadores marcando 12 gols, uma média de 3 gols por partida, enquanto suas redes foram balançadas 3 vezes.

Apesar desses resultados marcantes, o Al-Nassr ocupa a segunda colocação na tabela de classificação do Campeonato Saudita, atrás do Al-Hilal por saldo de gols, já que os jogadores do "Líder" marcaram 15 gols, uma média próxima de 4 gols por partida, sofrendo também 3 gols.

Enquanto Inzaghi perdeu o prêmio de melhor treinador, seu astro português Rúben Neves conquistou o prêmio de melhor jogador do mês de agosto passado.

Neves brilhou de forma evidente nas 4 primeiras rodadas da Liga Roshan, tendo participado de todas as partidas como titular, e nelas conseguiu marcar dois gols e dar duas assistências.

O meio-campista português não foi o único jogador do Al-Hilal a vencer um prêmio no mês de agosto passado, já que o astro marroquino Yassine Bounou também recebeu o prêmio de melhor goleiro.

Bounou participou das quatro primeiras partidas do "Líder" na Liga Roshan, tendo suas redes balançadas 3 vezes durante esse período, mas manteve o gol sem sofrer gols em duas partidas.

Bounou também não foi o único goleiro na lista de prêmios, já que Hamed Al-Shanqiti, goleiro do Al-Kholood emprestado pelo Al-Ittihad, recebeu o prêmio de melhor jovem promessa do mês de agosto passado.

O jogador de 21 anos participou das quatro primeiras partidas do Al-Kholood na Liga Roshan, tendo suas redes balançadas 5 vezes, sem manter o gol sem sofrer gols em nenhuma partida.

Esta se tornou uma das raras ocasiões em que dois goleiros aparecem nos prêmios do mês na Liga Roshan, uma vez que Bounou recebeu o prêmio de melhor goleiro e Al-Shanqiti abocanhou o prêmio de melhor jovem promessa.