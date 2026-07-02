O melhor da Ásia... Oferta saudita para contratar o talento do Al-Ittihad

O clube Al-Ittihad recebeu uma proposta de um dos clubes da Liga Roshen da Arábia Saudita para ceder um de seus principais talentos durante a próxima janela de transferências de verão.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o clube Al-Khulud apresentou uma proposta ao Al-Ittihad para contratar seu goleiro Hamed Al-Shanqiti na próxima janela de transferências de verão.

O jornal esclareceu que a proposta prevê a contratação de Al-Shanqiti por empréstimo por uma temporada, com opção de compra ao final do período de empréstimo.

Reina uma certa incerteza quanto à posição do Al-Ittihad, especialmente devido à falta de contratação de um novo técnico até o momento, para substituir o português Sérgio Conceição, que foi demitido do cargo após o término da última temporada.

Al-Shanqiti é considerado um dos maiores talentos em ascensão do Al-Ittihad. Aos 21 anos, ele foi contratado no verão de 2024 sem custos, após o término de seu contrato com seu antigo clube, o Al-Shabab.

Al-Shangiti recebeu o prêmio de melhor goleiro na Copa Asiática Sub-20 em 2025 e também concorreu ao prêmio de melhor jogador revelação do continente asiático no ano passado.