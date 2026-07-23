O Manchester United voltou a mover-se para contratar o jogador do Real Madrid durante o atual mercado de verão, depois de ter falhado anteriormente na mesma tentativa.

O Manchester United procura um meio-campista após a saída do brasileiro Casemiro rumo ao Inter Miami dos Estados Unidos.

O jornal "The Sun" afirmou que, depois de ter sido contactado no inverno passado e no início do atual período de transferências de verão, parecia que Aurélien Tchouaméni iria permanecer no Real Madrid, estando inclusive prestes a renovar o seu contrato.

No entanto, o Manchester United voltou a informar-se sobre a situação de Tchouaméni, sendo que o médio francês é uma das opções que o Manchester United está a estudar, clube que continua à procura de um jogador especializado na posição de médio defensivo após a saída de Casemiro.

As características de Tchouaméni encaixam-se nos critérios definidos pelo Manchester United: um jogador jovem, capaz de desempenhar um papel defensivo no meio-campo e de dar equilíbrio à equipa.

Ao contrário dos recém-chegados André Santos e Youri Tielemans, mais vocacionados para o ataque, o internacional francês é considerado um médio defensivo por natureza.

Ainda assim, é evidente que José Mourinho conta com o jogador francês para a temporada 2026-2027, e a missão do United será difícil para fechar o negócio.