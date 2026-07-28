O Manchester City desferiu um duro golpe nas pretensões do Real Madrid no mercado de transferências, ao anunciar a renovação do contrato do seu defensor por mais cinco temporadas, mantendo sua trajetória no Etihad Stadium até o verão de 2031, num movimento que confirma o desejo do clube inglês de segurar um dos seus principais zagueiros.

O nome do croata Josko Gvardiol havia sido fortemente associado a uma transferência para o Real Madrid nas últimas semanas, depois de o jornal espanhol "As" ter revelado que o jogador foi oferecido ao clube merengue, que admira muito o seu potencial técnico e as suas qualidades defensivas. No entanto, o Manchester City encerrou rapidamente a polêmica ao renovar o contrato do seu astro croata.

O Manchester City anunciou que Josko Gvardiol assinou um novo contrato válido por cinco anos, mantendo o jogador ligado ao clube até o verão de 2031.

Desde que chegou ao City vindo do Leipzig no verão de 2023, o defensor croata se impôs como um dos melhores zagueiros do futebol europeu, graças à sua constância e à sua capacidade de atuar em mais de uma posição na linha defensiva.

Gvardiol tem 24 anos e se destaca por jogar bem como zagueiro central, além de suas grandes qualidades na posição de lateral-esquerdo, onde apresentou atuações marcantes que o tornaram um dos principais elementos do elenco do time.

Gvardiol disputou até agora 122 partidas com a camisa do Manchester City, nas quais marcou 13 gols, números que refletem suas contribuições ofensivas ao lado de suas funções defensivas.

Durante o período em que esteve no time, contribuiu para a conquista de seis grandes títulos, sendo eles: Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Mundial de Clubes, Supercopa da Europa e Supercopa da Inglaterra.

Também se tornou peça fundamental da seleção croata, tendo disputado 52 partidas internacionais e integrado o elenco da Croácia nas finais da Copa do Mundo.

Não hesitei em aceitar a renovação

Gvardiol expressou sua enorme felicidade ao assinar o novo contrato, afirmando que seu desejo estava claro desde o primeiro instante.

O defensor croata disse: "Assim que soube do interesse do Manchester City em renovar meu contrato, percebi imediatamente que era isso que eu queria. Os torcedores do City foram maravilhosos comigo desde o primeiro dia, e o clube oferece tudo aos jogadores. É o melhor lugar onde qualquer jogador poderia estar."

E prosseguiu: "Recebi muito carinho e respeito ao longo dos últimos três anos, e valorizo muito isso, não o considero algo garantido. Os jogadores aqui são incríveis, é um grupo de classe mundial, jovem e cheio de potencial. E eu realmente acredito que vamos conquistar grandes êxitos nos próximos anos."

Por sua vez, Hugo Viana, diretor de futebol do Manchester City, afirmou que o clube estava empenhado em garantir o futuro do defensor croata, dado o grande valor que ele representa dentro do time.

Ele disse: "Josko é um jogador em quem o clube acredita muito. É um jovem com alto profissionalismo e já é, de fato, um dos melhores zagueiros do mundo. O Manchester City tem o compromisso de preservar seus melhores talentos, e por isso estamos muito felizes por ter chegado a um acordo sobre este novo contrato."

E o diretor de futebol do Manchester City continuou: "Josko encarna tudo o que buscamos nos zagueiros, pois é capaz de jogar em mais de uma posição, tem velocidade e força, e ainda oferece um diferencial ofensivo marcante. É um jogador excepcional."

E encerrou suas declarações dizendo: "Além do seu potencial técnico, Josko tem uma personalidade admirável e uma mentalidade profissional que sempre o leva a dar o seu melhor, o que está perfeitamente alinhado com a visão do clube. Nós o parabenizamos pela assinatura deste novo contrato e esperamos ajudá-lo a alcançar todo o seu potencial nos próximos anos."