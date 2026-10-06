Javier Tebas, presidente da La Liga, voltou a atacar o Real Madrid e Florentino Pérez, aproveitando sua participação no primeiro Congresso Nacional de Imprensa e Esporte da Galícia, para dirigir duras críticas ao clube merengue e ao projeto da Superliga.

Tebas descreveu o Real Madrid como "o time mais rebelde da Espanha", numa referência à diferença de sua visão sobre o futuro do futebol em relação ao modelo defendido pela La Liga, segundo informou o site francês "Foot Mercato".

O presidente da La Liga também alertou para o retorno do projeto da Superliga ao centro das atenções, afirmando que a paralisação do projeto em sua forma atual não significa o fim da ideia, e acrescentou: "Se não agirmos, enfrentaremos um sistema futebolístico de dois níveis".

Tebas considera que preservar o equilíbrio do futebol europeu exige a continuidade do modelo atual, de modo a garantir a presença dos grandes clubes ao lado dos clubes menores dentro de um mesmo sistema.

E acrescentou: "Construímos um futebol excepcional ao longo de 20 anos, e precisamos defendê-lo, não podemos permitir que ele se perca. Neste trem há locomotivas, como o Real Madrid e o Barcelona, mas também precisamos de vagões".

Tebas também defendeu o sistema de distribuição dos direitos de transmissão televisiva atualmente em vigor, enquanto se recusou a comentar os preços dos ingressos para o próximo clássico, afirmando que a definição desses valores cabe aos próprios clubes.







