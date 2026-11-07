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O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, elogiou muito o atacante Alexander Isak antes do confronto com o Crystal Palace pela Premier League. Isak marcou seu sétimo gol na temporada no meio da semana e busca ampliar essa marca em Selhurst Park.

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Isak busca primeiro gol no Selhurst Park após marcar no meio da semana

O atacante do Liverpool Alexander Isak chega ao confronto de domingo contra o Crystal Palace, pela Premier League, após marcar seu sétimo gol na temporada na visita ao Fenerbahce, no meio da semana, pela Champions League.

O jogador da seleção sueca marcou em duas de suas últimas três partidas pela Premier League contra o Crystal Palace.

No entanto, Isak disputou mais jogos da Premier League no Selhurst Park sem marcar do que em qualquer outro estádio. Domingo será uma oportunidade para encerrar esse jejum.

Iraola diz que Isak é “o mais próximo de uma garantia”

Antes da partida, Iraola demonstrou total confiança na capacidade de finalização de Isak quando o atacante recebe bons passes dentro da área.

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“Alex é um grande artilheiro”, declarou Iraola na coletiva de imprensa antes do jogo.

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“Se conseguirmos colocá-lo em posição de marcar, ele vai corresponder. Não é uma garantia, mas é quase o mais próximo que se pode chegar de uma garantia”, acrescentou o treinador.

Como aproveitar ao máximo a movimentação e a qualidade técnica de Isak

Iraola destacou que o Liverpool trabalha para aproveitar todos os aspectos do jogo de Isak, incluindo sua movimentação sem a bola e sua participação nas jogadas coletivas.

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“Como qualquer jogador, ele pode acrescentar mais coisas ao seu jogo”, explicou Iraola sobre a evolução do atacante.

“Queremos aproveitar as qualidades que ele tem. Ele também é muito bom atacando os espaços, explorando os corredores e vindo receber [a bola]. Acho que ele também é tecnicamente preciso. Estamos tentando utilizá-lo da melhor maneira”, observou.

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Liverpool tenta manter bom desempenho fora de casa

O Liverpool vai a Londres como uma das melhores equipes visitantes da Premier League, tendo conquistado fora de casa 67% de seus pontos nesta temporada.

O adversário é a equipe de Pierre Sage, que passou 53,7% do tempo de jogo em desvantagem nesta temporada.

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Com Isak comandando o ataque e o capitão Virgil van Dijk na liderança da liga em duelos vencidos, o Liverpool busca mais três pontos na capital.