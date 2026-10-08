Enquanto Kylian Mbappé volta a sofrer com problemas no joelho e Vinícius Júnior ainda busca seu melhor nível físico e esportivo, Jude Bellingham recuperou seu padrão habitual e se tornou o mais constante no ataque do Real Madrid.

Esse trio ofensivo ainda representa a grande esperança do técnico José Mourinho dentro do Real Madrid, mas Bellingham é quem apresenta atualmente o desempenho mais constante, segundo informou o jornal "Marca".

Não se trata aqui de ofuscar seus dois companheiros no clube merengue, pois a temporada ainda está no início e ambos terão um papel importante, mas, em um time que ainda busca seu ritmo, Bellingham já apresenta uma atuação de destaque, e faz isso em Madri e com a seleção da Inglaterra.

Ao menos é isso o que mostram os números: o meio-campista marcou três gols e deu duas assistências em 8 partidas oficiais pelo Real Madrid, mas a produção de Jude não para por aí: 91% de precisão nos passes, recuperou a bola 52 vezes, venceu 52 de 84 duelos individuais e deu 12 passes decisivos nesta fase inicial da temporada.

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Mourinho mostra todo o seu potencial





Uma das chaves para a recuperação de Bellingham está na posição que lhe foi concedida por José Mourinho, já que o técnico português utiliza Bellingham como meia-atacante em seu esquema 4-2-3-1, próximo da meta e com liberdade para se movimentar entre as linhas.

Essa estratégia visa recuperar um dos principais pontos fortes que o jogador inglês demonstrou em sua primeira temporada no Real Madrid: sua capacidade de se posicionar dentro da área e tomar decisões.

Naquela temporada, Bellingham marcou 23 gols e deu 13 assistências, estatísticas que o qualificaram para ocupar o terceiro lugar na premiação da Bola de Ouro.

Depois, suas responsabilidades no meio-campo aumentaram, ele enfrentou problemas físicos e uma temporada em que seu impacto ofensivo diminuiu, e agora parece que Mourinho encontrou uma forma de devolver a ele um pouco daquela liberdade.

Bellingham continuará a cumprir suas funções defensivas e seu papel na construção das jogadas, mas sua posição principal agora é mais adiantada e, a partir dali, ele poderá aproveitar melhor suas movimentações, seus dribles e sua capacidade de estar presente dentro da área.





E se tudo girar em torno de Bellingham?





Com a Inglaterra, o plano é diferente, mas a ideia é semelhante, já que o técnico Thomas Tuchel busca aproveitar a habilidade de Bellingham de atuar em múltiplas posições, tendo até mesmo o testado como atacante de origem.

A comissão técnica inglesa também deseja um time mais flexível, que dê a seus jogadores liberdade para mudar de posição, e isso ficou evidente diante da Croácia, pois Bellingham participou de quatro dos sete gols da Inglaterra: marcou um e deu outras três assistências.

Roy Keane, lenda do Manchester United, foi um dos que mais o elogiou, pois o ex-jogador de futebol destacou a habilidade de Bellingham no trato com a bola, mas focou especialmente em seu grande esforço sem ela e em sua capacidade de inspirar os outros.

Ele disse à ITV: "Ele pode se tornar um dos melhores jogadores de todos os tempos", e esse comentário reflete o grande apreço que Bellingham tem na Inglaterra, pois ele já não é apenas uma jovem estrela do Real Madrid, mas se tornou um dos líderes da seleção inglesa, que busca construir seu futuro em torno dele e, em Madri, o sentimento não é muito diferente.



