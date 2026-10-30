O Liverpool planeja recuperar os serviços de seu ex-defensor Trent Alexander-Arnold, depois que o clube inglês entrou em contato com os agentes do jogador para discutir a possibilidade de trazê-lo de volta ao estádio de Anfield durante a próxima janela de transferências de inverno, em meio à queda de suas participações com o Real Madrid e à sua saída dos planos da escalação titular do treinador José Mourinho.

A rádio espanhola SER Deportivos informou que o Liverpool já fez contato com os representantes do lateral inglês e estuda a possibilidade de contratá-lo por empréstimo em janeiro, aproveitando sua situação difícil dentro da equipe merengue, com quem já não consegue oportunidades de participação regular.

Alexander-Arnold, de 28 anos, vive um período difícil desde sua transferência para o Real Madrid, já que começou como titular em apenas 4 partidas das 13 disponíveis, além de ter se tornado a terceira opção na posição de lateral-direito, atrás de Federico Valverde e do holandês Denzel Dumfries, que se juntou recentemente à equipe.

Mourinho preferiu apostar em Valverde na posição de lateral-direito, inclusive durante o confronto contra o Barcelona, que terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1, o que reflete a queda do prestígio do defensor inglês nos planos do treinador português, apesar das grandes esperanças que acompanharam sua transferência para o clube espanhol.

O nome de Alexander-Arnold já havia sido associado a uma possível transferência para Arsenal, Chelsea e Manchester City, mas fontes próximas ao jogador negaram os relatos que falavam sobre seu desejo de deixar o Real Madrid.

O salário do jogador representa um dos possíveis obstáculos para a concretização do negócio, já que ele recebe cerca de 16,7 milhões de euros por ano, além de sua estreita relação com seu compatriota Jude Bellingham, num momento em que os relatos indicam que o Real Madrid não deseja fechar nenhum negócio que possa afetar a estabilidade do meio-campista inglês ou sua trajetória com a equipe.

Em contrapartida, o Liverpool enfrenta uma crise na posição de lateral-direito, com o retorno de Conor Bradley de uma cirurgia no joelho e o afastamento de Jeremie Frimpong dos gramados por causa de uma lesão muscular, o que leva o clube a acompanhar a situação de seu ex-jogador, que deixou Anfield em um clima polêmico.