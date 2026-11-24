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Ídolo da Premier League, Paul Merson levantou uma teoria polêmica sobre o início bastante irregular de Xabi Alonso como técnico do Chelsea, em comparação com a postura do Liverpool.

Em sua coluna para a Sky Sports, Merson questiona, sobretudo, por que o Liverpool não se empenhou mais para contratar Alonso no início do verão europeu, após a demissão do ex-técnico Arne Slot .

Em meados de maio, o espanhol havia sido apresentado oficialmente como novo técnico do Chelsea "e o Liverpool demitiu Arne Slot duas semanas depois. Não venham me dizer que o Liverpool não poderia ter conversado antes com Alonso e dito a ele: 'Não vá para o Chelsea, vamos contratar você'", escreveu Merson.

A falta de iniciativa dos Reds surpreende ainda mais o ex-jogador da seleção inglesa porque Alonso estava disponível após sua demissão do Real Madrid, em janeiro. "Por que, então, eles não o contrataram? Já sabiam de algo que estamos vendo agora?", questionou Merson, em referência à difícil situação atual de Alonso no Chelsea.

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Xabi Alonso tem início difícil no Chelsea

Após 11 rodadas, os Blues, que investiram mais de 400 milhões de euros em novos jogadores no último verão europeu, ocupam apenas a oitava posição na Premier League. Embora o Chelsea não dispute competições internacionais e, por isso, possa se concentrar em grande parte no campeonato, a distância para o líder Arsenal já é de 12 pontos.

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As atuações recentes são especialmente preocupantes: o Chelsea perdeu três de seus últimos quatro jogos na Premier League. No fim de outubro, foi derrotado em casa pelo Tottenham no clássico londrino (2 a 0). No último fim de semana, também diante de sua torcida, sofreu uma dura goleada por 4 a 1 para o Leeds United.

Getty Images

"Se o técnico se chamasse Liam Rosenior, com esses resultados ele certamente já estaria em sérios apuros", observou Merson sobre a situação de Alonso. Seu antecessor, Rosenior, que hoje faz um trabalho de muito sucesso no Paris FC e ocupa a segunda posição da Ligue 1 com o time da capital, foi demitido pelo Chelsea em abril, após apenas três meses e meio no cargo . Um detalhe chama a atenção: Rosenior conquistou um ponto a mais (17) do que Alonso em seus primeiros 11 jogos de Premier League à frente do clube londrino.

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Liverpool, Real e Bayern eram destinos dos sonhos de Xabi Alonso: em Madri, deu errado

O treinador de 44 anos, que durante sua passagem pelo Bayer Leverkusen se tornou um nome cobiçado entre os clubes da elite do futebol mundial, já havia sido apontado como possível sucessor de Jürgen Klopp no Liverpool quando o alemão anunciou sua saída, em 2024. Na época, Alonso conduziu o Leverkusen a um surpreendente título da Bundesliga, e era dado como certo que seu próximo destino seria o Liverpool, o Bayern de Munique ou o Real Madrid, clubes pelos quais havia jogado.

No fim das contas, Alonso permaneceu no Leverkusen até 2025, quando assumiu o Real sob expectativas altíssimas. Sua passagem por Madri, porém, foi marcada por problemas com astros como Vinicius Junior e durou pouco mais de meio ano: Alonso foi demitido pelo Real já em meados de janeiro de 2026.

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Em vez de ir para o Liverpool, o ex-jogador de classe mundial assumiu, alguns meses depois, o Chelsea, que há anos não corresponde às próprias expectativas. Ele assinou contrato em Stamford Bridge até 2030 e recebeu amplos poderes, inclusive na montagem do elenco . "Lembrem-se de que Rosenior ainda não tinha no time Morgan Rogers, contratado por 138 milhões de euros", destacou Merson a esse respeito.

O astro do ataque Rogers, contratado do Aston Villa por uma quantia enorme no fim de julho , foi a principal contratação do Chelsea na última janela de verão europeu. No total, Alonso precisou administrar uma reformulação gigantesca, com dez chegadas e um número ainda maior de saídas. Entre elas, chamou a atenção a de Enzo Fernandez, peça central do meio-campo: ele foi para o Manchester City pouco antes do fechamento da janela, por 145 milhões de euros, sem que o Chelsea tivesse um substituto à altura preparado.

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Chelsea depende demais de Caicedo no meio-campo?

Para o meio-campo, o clube contratou o experiente Jordan Henderson, sem pagar pelo passe ao Brentford, e o talento argentino Valentin Barco, por 40 milhões de euros, do clube parceiro Racing Strasbourg. Nenhum dos dois, porém, chega nem perto da qualidade de Fernandez. Barco, sobretudo, decepcionou até agora. O jogador de 22 anos foi titular apenas uma vez na Premier League sob o comando de Alonso, e a experiência terminou muito mal na derrota por 3 a 0 em Brentford, em meados de setembro.

Por isso, Merson vê no centro do meio-campo um dos maiores problemas do Chelsea, especificamente a dependência excessiva de Moises Caicedo. "O jogo contra o Leeds tomou o rumo errado quando Caicedo precisou sair", ressaltou Merson. O equatoriano foi substituído por lesão com pouco mais de 20 minutos de jogo, quando o placar ainda estava em 0 a 0. Henderson entrou em seu lugar e passou a formar a dupla de volantes com Romeo Lavia.

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O Chelsea perdeu o controle do jogo, foi goleado pelo Leeds em sua própria casa e a defesa, com a dupla de zagueiros de renome formada por Levi Colwill e Wesley Fofana, voltou a mostrar fragilidade. Para piorar, o centroavante Joao Pedro, que marcou cinco gols e deu três assistências em seus primeiros seis jogos nesta edição da Premier League, faz muita falta há semanas por problemas na coxa.

"O Chelsea não domina seus jogos, e o outro grande problema é a forma como defende", criticou Merson. "Os gols que sofre. A maneira como esses gols acontecem é inacreditável. É uma defesa muito fraca e inexperiente", acrescentou.

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Chelsea sofre gols demais sob o comando de Xabi Alonso

Os números confirmam a avaliação do ex-jogador do Arsenal: nos 11 jogos de liga sob o comando de Alonso, o Chelsea já sofreu 20 gols, de longe a pior marca entre os times da metade de cima da tabela. Em toda a Premier League, apenas quatro equipes sofreram mais gols até agora: o lanterna Crystal Palace (27), o vice-lanterna Manchester United (23) e os dois times recém-promovidos, Ipswich Town (22) e Coventry City (21).

Getty Images

"Como Alonso fez um trabalho incrível no Bayer Leverkusen, todo mundo ainda pensa: 'Vai dar certo'", alertou Merson a Stamford Bridge. Segundo relatos, apesar da má fase, ainda não há pânico entre os dirigentes do Chelsea. Como informam, em relatos coincidentes, o Telegraph e o especialista em transferências Fabrizio Romano, Alonso continua firme no cargo mesmo após a recente e preocupante goleada sofrida para o Leeds. No clube, há plena convicção de que o espanhol é o melhor nome para a função e de que todos avançarão juntos.

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Embora o sonho do primeiro título da liga desde 2017 já pareça utópico, o grande objetivo do Chelsea na temporada continua sendo voltar à Champions League. A cinco pontos da quarta posição, essa meta ainda está plenamente ao alcance, mas Alonso e companhia precisam mudar o rumo da equipe com urgência. Pelo menos no papel, os próximos jogos oferecem boas condições para uma reação: na sexta-feira, o Chelsea visita o Nottingham Forest, 17º colocado, e depois recebe o lanterna Crystal Palace.

Mas é preciso cuidado: se perder pontos contra os dois candidatos ao rebaixamento, Alonso pode, afinal, ver sua situação se complicar rapidamente. Afinal, os três adversários seguintes são Liverpool, Manchester City e Aston Villa.