O Sevilla se manifestou sobre o lance polêmico envolvendo o turco Arda Güler, estrela do Real Madrid, na partida entre as duas equipes, no domingo à noite, no estádio Santiago Bernabéu, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

A partida registrou grande polêmica de arbitragem por causa de um lance envolvendo Arda Güler, depois que ele desferiu uma cotovelada no jogador do Sevilla Peque Fernández, aos 24 minutos, em meio a questionamentos sobre se o atleta merengue deveria ter recebido o cartão vermelho, antes de o turco marcar o gol que abriu o placar para o Real Madrid apenas 5 minutos depois.

Os detalhes do episódio remontam ao momento em que Peque Fernández segurou Güler pela camisa durante um dos contra-ataques do Real Madrid, e o jogador turco respondeu com uma cotovelada que derrubou o adversário no chão, o que levou à revisão do lance pelo árbitro de vídeo (VAR) para verificar a possibilidade de aplicação do cartão vermelho.

Após uma revisão que durou cerca de 3 minutos, o árbitro não mostrou o cartão vermelho para Güler, e o jogo foi retomado sem que ele recebesse nem o cartão amarelo, decisão que gerou questionamentos e provocou a indignação do Sevilla.

O árbitro limitou-se a aplicar o cartão amarelo a Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, e a Félix Correia, jogador do Sevilla, por causa da confusão entre os dois durante a paralisação do jogo.

O Sevilla se manifestou em sua conta oficial no "X", ironizando a decisão: "O uso claro do cotovelo por parte de Güler contra Peque resultou em cartão amarelo para Huijsen e Félix".















