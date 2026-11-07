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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

O lance de Diomande incendeia a polêmica: o jogador do Valencia escapou da expulsão?

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
Espanha
Costa do Marfim

Na partida em andamento entre os dois

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O site "Archivo VAR", especializado em analisar lances de arbitragem, encerrou a polêmica em torno da entrada cometida pelo argentino Guido Rodríguez, jogador do Valencia, sobre o astro do Real Madrid Yann Diomande, durante o confronto entre as equipes no estádio de Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, afirmando que o lance não justifica a exibição do cartão vermelho direto.

O site esclareceu que Rodríguez fez uma entrada em estilo "tesoura", na tentativa de interceptar a bola, mas Diomande conseguiu recuar o pé rapidamente, sem sofrer uma torção ou receber um golpe que caracterizasse jogo violento, o que fez com que o lance não atingisse o nível de uma expulsão direta.

Apesar de descartar o cartão vermelho, o "Archivo VAR" apontou que a entrada constitui uma falta que exige a marcação de um tiro livre, mesmo com Rodríguez tendo tocado na bola antes de colidir com o adversário.

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