O site "Archivo VAR", especializado em analisar lances de arbitragem, encerrou a polêmica em torno da entrada cometida pelo argentino Guido Rodríguez, jogador do Valencia, sobre o astro do Real Madrid Yann Diomande, durante o confronto entre as equipes no estádio de Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, afirmando que o lance não justifica a exibição do cartão vermelho direto.
O site esclareceu que Rodríguez fez uma entrada em estilo "tesoura", na tentativa de interceptar a bola, mas Diomande conseguiu recuar o pé rapidamente, sem sofrer uma torção ou receber um golpe que caracterizasse jogo violento, o que fez com que o lance não atingisse o nível de uma expulsão direta.
Apesar de descartar o cartão vermelho, o "Archivo VAR" apontou que a entrada constitui uma falta que exige a marcação de um tiro livre, mesmo com Rodríguez tendo tocado na bola antes de colidir com o adversário.