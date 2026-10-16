O Arsenal teme que o Barcelona cruze seu caminho mais uma vez e o impeça de contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

Álvarez segue sendo um dos principais alvos de Mikel Arteta, técnico do Arsenal, mas a escolha de seu novo representante pode pesar a favor do clube catalão, e é justamente isso que preocupa os dirigentes na Inglaterra.

O jornal Sport informou que Álvarez está próximo de colocar seu futuro nas mãos de Pablo Barquero, empresário que conduziu a negociação da transferência de Rodrigo para o Barcelona no último verão europeu.

Essas informações geraram certa inquietação nos bastidores do Arsenal. O clube londrino trabalha há meses na possibilidade de contratar o atacante argentino, mas enfrenta novamente um obstáculo que conhece bem: o desejo do jogador de vestir a camisa do Barcelona.

Julián Álvarez, de 26 anos, decidiu recentemente encerrar sua relação profissional com Fernando Hidalgo, empresário que cuidou de sua carreira desde os 15 anos de idade.

A separação veio depois de um verão europeu extremamente complicado, marcado por uma tentativa sem sucesso de deixar o Atlético de Madrid e se juntar ao Barcelona.

Inicialmente, Javier Pastore, ex-jogador argentino e representante de Enzo Fernández, era o nome mais cotado para assumir a gestão de sua carreira. Mas as negociações tomaram outro rumo, e Pablo Barquero agora é quem tem as maiores chances de se tornar seu novo empresário.

O site Sport Witness entende que a decisão de Álvarez de recorrer a um empresário com excelentes relações com o Barcelona pode ser um indicativo de suas intenções para o futuro.

Isso não significa necessariamente que sua transferência esteja perto de ser definida, mas pode sinalizar que o atacante está pavimentando o caminho para uma nova tentativa de chegar ao Camp Nou.

Para o Arsenal, esse movimento representa um novo motivo de preocupação. Mikel Arteta considera que Álvarez se encaixa perfeitamente em seu projeto esportivo, graças à sua movimentação, à sua capacidade de marcar gols e à sua experiência no mais alto nível de competição.

O clube londrino já havia tentado contratá-lo no último verão europeu, sem sucesso, mas mantém o interesse em contar com ele em 2027.

A necessidade de reforçar o setor ofensivo também está ligada às dificuldades enfrentadas por Viktor Gyökeres, que até agora não apresentou o rendimento esperado.

Segundo o site TEAMtalk, o Arsenal pode avaliar a saída de seu atacante caso consiga concretizar a contratação do argentino.

O clube inglês acredita que sua capacidade financeira permite fechar uma negociação de peso. Os relatos mais recentes também indicam que o Atlético de Madrid pode ter reduzido suas exigências financeiras para 120 milhões de euros, depois de estimativas que chegaram a 150 milhões de euros durante a janela de transferências do verão europeu.