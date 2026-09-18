O jovem zagueiro Noahkai Banks desferiu um duro golpe no projeto da seleção norte-americana, após decidir oficialmente abrir mão de representar os Estados Unidos e optar por jogar com as cores da seleção alemã em sua trajetória internacional.

A Federação Alemã de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, ter conseguido convencer o jogador, que já havia representado as seleções de base dos Estados Unidos, a mudar sua lealdade futebolística, em um negócio considerado um grande ganho para o futebol alemão.

Banks, de 19 anos, possui dupla nacionalidade, sendo filho de mãe alemã e pai norte-americano. Nasceu na ilha norte-americana do Havaí, mas retornou com a família à Alemanha ainda bebê, e cresceu por lá desde então, ingressando na academia do Augsburg aos oito anos e evoluindo em suas categorias até o time principal.

O jovem zagueiro havia vestido a camisa dos Estados Unidos na Copa do Mundo Sub-17 de 2023, e chegou até a participar de um período de treinamentos com a seleção principal norte-americana em setembro de 2025, o que tornou sua decisão um choque para a comissão técnica comandada por Mauricio Pochettino, que apenas na semana passada afirmou que ainda mantinha contato com o jogador e aguardava a definição de seu futuro.

Antonio di Salvo, treinador da seleção alemã Sub-21, revelou que Banks não foi o único a se comprometer a representar a Alemanha, tendo se juntado a ele o atacante tunisiano Loui Ben Farhat, também de dupla nacionalidade.

Di Salvo disse, em comunicado oficial: "Estávamos em contato com eles há algum tempo e concentramos nossos esforços neles. Fico feliz por termos conseguido traçar um plano de futuro para os dois com a Alemanha, e por eles terem aceitado".

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Essa decisão chega em um momento especial para o jogador, que acabou de iniciar sua terceira temporada com o Augsburg na Bundesliga, o Campeonato Alemão, onde disputou 35 partidas em todas as competições e marcou um gol, afirmando-se como um dos mais destacados talentos defensivos em ascensão na Alemanha.