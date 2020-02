O jogo em que Messi teve um dia de Maradona

Contra o Getafe, camisa 10 marcou o gol considerado o mais bonito da história do Barcelona

É um mito que as comparações sejam odiosas. Não pode haver ódio na comaração de duas obras de arte incomparáveiras, mas tão parecidas ao mesmo tempo. Em 18 de abril de 2007, na visita do ao pela , Messi marcou - praticamente - o segundo gol que Maradona teria feito na pelas quartas de final do Mundial do de 1986 (22 de junho, estádio Azteca), o que compensou o 1 a 0, outro feito do hermano conhecido como a "mão de Deus". De qualquer forma, o jogo deste sábado entre Barça e Getafe convida você a se lembrar daqula noite em que Messi foi Maradona por um instante.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Se existe um gol que descreve a capacidade técnica e habilidade de Messi, é o que fez ele fez nas semifinais do torneio eliminatório quase 13 anos atrás. Um tanto "maradoniano" que parecia uma fotocópia da viagem de Maradona antes da Inglaterra, 21 anos antes. E enquanto Diego conseguiu chegar às semifinais da no caminho da glória, Messi conseguiu naquela noite, mais de duas décadas depois, o segundo gol contra a equipe azul, em uma vitória dificíl.

Mais times

Eleito o melhor gol da história do Barcelona

Em março de 2019, o gol de Messi foi escolhido como o melhor da história do Barcelona. Mais de meio milhão de pessoas votaram durante meses na eleição. Das centenas de gols do clube, o do argentino foi eleito o melhor com 45% dos votos.