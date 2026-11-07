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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O jogador do Valencia explode: tudo o que precisamos é que o árbitro seja justo!

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
P. Maffeo
Espanha
Argentina

O confronto foi marcado pela violência

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Pablo Maffeo, lateral-direito do Valencia, fez duras críticas às decisões da arbitragem durante o confronto com o Real Madrid, demonstrando sua insatisfação com a marcação de faltas que considerou incorretas, logo após o fim do primeiro tempo, encerrado com vantagem de dois gols a zero para o time merengue, no estádio de Mestalla, pela La Liga.

Maffeo afirmou, em declarações à rede "DAZN", durante a entrevista realizada no intervalo, que não desejava conceder a conversa, por considerar que o momento não era adequado diante do envolvimento dos jogadores com a partida, antes de concordar em responder às perguntas que lhe foram feitas.

E acrescentou o jogador do Valencia: "Tudo o que precisamos é que o árbitro seja mais justo. Não acho que o primeiro gol tenha sido fruto de uma falta, e isso nos prejudica".

Ao mesmo tempo, Maffeo reconheceu a necessidade de o seu time melhorar o desempenho e chegar de maneira mais eficiente à área adversária, mas destacou que o Valencia faz uma partida competitiva apesar de estar perdendo por dois gols.

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A revolta de Maffeo veio depois que o árbitro marcou uma falta a favor de Kylian Mbappé após um lance do lateral espanhol, de onde saiu o ataque que resultou no gol de Fede Valverde, antes de Arda Güler marcar o segundo, fazendo o Real Madrid encerrar o primeiro tempo com a vantagem de dois gols.

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