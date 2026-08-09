O jogador do Barcelona segue impressionando Flick: chegou ao auge do seu nível!

O Barcelona segue apostando nos talentos da célebre academia La Masia, e os nomes de Xavi Espart, de 19 anos, e Héctor Fort, de 20 anos, se destacaram como os jovens jogadores que mais impressionaram o técnico alemão Hansi Flick durante a pré-temporada, em meio à continuidade da crise financeira que leva o clube catalão a investir nos produtos de sua tradicional academia.

Segundo o jornal catalão "Sport", Espart abriu mão das férias a que tinha direito após seu brilho no Campeonato Europeu Sub-19, consciente da importância deste verão em sua carreira, o que impressionou a comissão técnica por sua mentalidade profissional e sua capacidade de adaptação na posição de lateral-direito, apesar de sua especialização principal ser o meio-campo.

Flick elogiou a atuação de Espart ao afirmar, no encerramento da concentração de treinos da equipe na Inglaterra: "Xavi Espart fez uma atuação excelente na posição de lateral-direito e fez uma grande partida contra o Birmingham. Fica claro pelos treinos que ele está no auge de seu nível, e muito além disso".

Por sua vez, o jogador catalão reafirmou sua ambição ao dizer: "Meu objetivo é permanecer aqui, e vou dar o meu máximo para que o treinador continue confiando em mim. Passei muitos anos neste clube, e sei o que devo fazer e como aproveitar as oportunidades que me são dadas".

Espart brilhou no último sábado no torneio triangular contra Udinese e Nottingham Forest, onde mostrou uma entrosamento marcante com Karim Adeyemi pela ponta direita, e foi titular nas duas partidas, com um total de uma hora em campo, o que aumenta as chances de garantir um lugar no time principal ao lado de Bryan Fariñas.

O contrato de Espart vai até 2028, e o diretor esportivo Deco já começou a trabalhar em sua renovação.

Já Fort, vindo do Les Corts e que passou a última temporada emprestado ao Elche, chegou à pré-temporada empolgado para provar seu valor, mas relatos da imprensa apontaram que o Barcelona ouvirá as propostas que lhe forem apresentadas na fase final da janela de transferências, de acordo com o que mencionou o jornalista Matteo Moretto.

A prioridade máxima de todas as partes segue sendo que Fort tenha a chance de jogar com continuidade e seguir se desenvolvendo, seja no Camp Nou ou por meio de um novo empréstimo, no âmbito da estratégia do clube de desenvolver seus jovens talentos em meio às contínuas dificuldades financeiras.

O surgimento desses talentos ocorre dentro de uma ampla onda de jogadores da La Masia que consolidaram sua posição no time principal ao longo dos últimos cinco anos, entre eles Gavi, Baldé, Fermín, Lamine Yamal, Bernal e Casadó, em um fenômeno que revitalizou o Barcelona esportiva, social e financeiramente.