O Irã toma uma decisão drástica 18 dias antes do início da Copa do Mundo

A seleção iraniana de futebol não ficará nos Estados Unidos no próximo verão. Foi o que anunciou Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol.

Inicialmente, o plano era estabelecer o acampamento base em Tucson, nos Estados Unidos, mas agora foi decidido mudar para Tijuana, no México.

Segundo Taj, há várias razões para isso. “Tijuana fica perto do Oceano Pacífico e na fronteira entre o México e os Estados Unidos. O tempo total de viagem entre nossa localização e os estádios em Los Angeles é de apenas 55 minutos”, explica ele.

Além disso, a relação tensa entre os Estados Unidos e o Irã influencia a decisão. No México, também é mais fácil conseguir vistos para os jogadores iranianos; até o momento, nenhum membro da seleção possui visto.

A solicitação para transferir o campo de base para Tijuana ainda precisa ser aprovada pela FIFA. Embora Taj indique que essa aprovação já tenha sido concedida, a confirmação oficial ainda está pendente.

Anteriormente, a FIFA rejeitou um pedido do Irã para disputar as partidas da fase de grupos no México. Por isso, a equipe ainda terá que viajar para Los Angeles para os confrontos contra a Bélgica e a Nova Zelândia. O chamado “jogo do orgulho” entre Egito e Irã será disputado em Seattle.