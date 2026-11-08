O inferno espera o Barcelona no Metropolitano: como ruiu a aliança contra o Real Madrid?

O Barcelona se prepara para visitar o Atlético de Madrid neste domingo, no estádio Riyadh Air Metropolitano, em uma partida muito aguardada em meio a uma acirrada disputa pela liderança de LaLiga.

Nesse sentido, Alfredo Martínez, colunista do jornal catalão "Sport", analisou o clima esperado para o estádio do confronto, destacando que a visita carrega muita emoção e expectativa, diante da tensão que marcou a relação entre os dois clubes e suas torcidas nos últimos tempos.

Martínez ressaltou a visita do Barcelona à equipe de Julián Álvarez, pela primeira vez desde o conturbado verão que o jogador viveu, explicando que a tensão entre os rojiblancos e o internacional argentino diminuiu depois que ele passou a atuar com regularidade e pediu desculpas publicamente por suas declarações.

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Acrescentou que a ferida ainda não se fechou totalmente, mas parece que pode cicatrizar, algo que parecia impossível tendo em vista como a crise evoluiu, enfatizando que a situação é diferente para o Barcelona, que enfrentará uma recepção claramente hostil da torcida do Atlético.

O colunista apontou que as tensões e os confrontos entre as torcidas das duas equipes começaram a surgir recentemente, com o caso de Antoine Griezmann e sua famosa decisão de se transferir para o Barcelona, seguido do acordo para o pagamento de 15 milhões de euros adicionais a fim de evitar que a questão chegasse aos tribunais, o que acabou esfriando as relações entre os dois clubes.

Martínez considerou que "duas equipes e torcidas que historicamente mantinham uma relação cordial e até próxima tornaram-se rivais ferrenhos, quase inimigos irreconciliáveis", acrescentando que o Atlético de Madrid evoluiu muito e, apesar de possuir um orçamento muito menor do que os dois gigantes, Real e Barça, segue sempre seus passos e tenta, ao menor erro deles, conquistar alguns títulos, seja no Campeonato Espanhol ou na Copa do Rei.

"Todos entram em contato com jogadores de outros clubes"

O colunista afirmou que "a verdade teimosa, por mais que a rejeitem, é que todos os clubes entram em contato com jogadores de outros clubes, seja o Atlético de Madrid, o Barcelona ou qualquer outro".

Ele citou o que aconteceu na temporada passada com o Athletic Bilbao e Nico Williams, apontando que o agente do jogador, Félix Tainta, admitiu dias atrás, em um ambiente descontraído em que se dizem as verdades, o interesse de Williams em se transferir para o Barcelona, ou em ouvir as propostas atraentes que recebeu de vários grandes clubes europeus.

Martínez acrescentou que o Barcelona foi multado em apenas 602 euros pela suposta infração de ter conversado com Fernando Hidalgo, ex-agente de Julián Álvarez, enquanto o contrato do jogador com sua equipe atual ainda tinha mais de seis meses de duração.

O colunista enfatizou que os blaugranas viverão nesta noite um clima bastante hostil, depois do aumento da rivalidade entre as duas equipes por títulos e vagas europeias, e do crescimento acentuado também da animosidade entre as torcidas, após terem tido o Real Madrid como inimigo comum e maior rival.

Martínez encerrou sua fala reforçando que "nada deve amedrontar o Barcelona comandado por Hansi Flick, com a presença de jogadores como Pedri, Lamine Yamal e Raphinha, capazes de vencer em estádios muito difíceis e provar que a equipe tem personalidade de sobra".