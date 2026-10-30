Para entender toda a dimensão do absurdo no caso China x Kylian Mbappe, vale retomar o que desencadeou essa mais recente espiral de indignação que saiu completamente do controle. Antes do início da gravação de um podcast, Mbappe respondeu, enquanto se maquiava, a algumas daquelas perguntas comuns nas redes sociais. Entre elas: de qual meme com seu rosto você mais riu?

Para entender a pergunta, basta saber que Mbappe não é apenas um grande atacante, mas também um meme ambulante. Desde o início da carreira no AS Monaco, a internet faz piadas com sua aparência e certos comportamentos.

A cabeça de Mbappe já foi colocada em personagens das Tartarugas Ninja porque ele supostamente se parece com Donatello, de Teenage Mutant Ninja Turtles. Sua comemoração de braços cruzados é compartilhada quando alguém consegue concluir as tarefas mais banais (levou o lixo para fora? Mbappe de braços cruzados!). Há memes com sua risada supostamente maliciosa e outros que mostram o que seria um olhar mortal do jogador.

E há também os memes de Mbappe como ditador.

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Eles fazem referência ao fato de que, às vezes, ele age de maneira um tanto autoritária em campo e dá ordens demais aos companheiros. Mbappe cresceu com esses memes, conhece todos eles e já riu deles publicamente muitas vezes.

Assim, quando lhe perguntaram, ainda em março de 2026, de qual meme com seu rosto ele mais ria, respondeu, rindo: "São muitos. O que mais me fez rir foi um vídeo em que colocaram meu rosto no corpo de, acho, um ditador chinês. Uso muito esse vídeo com meus amigos quando jogamos PlayStation."

Kylian Mbappe foi cancelado por rir de si mesmo

Mbappe e a La Liga espanhola, portanto, não foram cancelados pelo regime chinês porque o jogador chamou um ditador chinês de ditador há seis meses. O que já teria sido ruim o bastante. Mbappe provocou uma crise diplomática de médio porte porque riu de si mesmo. Isso torna toda essa história ainda mais triste e reveladora.

Quando Mbappe e o Real Madrid pedem desculpas ao povo chinês pelas "declarações impensadas" do astro, não é só o bom senso que pergunta: desculpas pelo quê, exatamente? E ao presidente da liga espanhola, Javier Tebas, que repreendeu Mbappe publicamente e se humilhou diante dos patrocinadores chineses, dá vontade, mais uma vez, de desejar um pouco mais de inteligência e firmeza.

O caso Mbappe diz menos sobre como regimes autoritários lidam com a ironia e com supostas críticas do que se poderia pensar à primeira vista. A reação da China às declarações do jogador pode ter sido completamente desproporcional até para os padrões chineses. Mas quem realmente se surpreendeu com ela provavelmente também acredita que a censura da internet chinesa serve para proteger os jovens.

O caso Mbappe é uma lição sobre a cultura da indignação

O caso Mbappe é, acima de tudo, uma lição sobre a cultura da indignação que se espalha por toda parte, na qual há muito já não importa o que, afinal, nos indignou hoje. O importante é que alguém tenha de se explicar, que alguém tenha de pedir desculpas, que tenhamos nos indignado.

E enquanto Mbappe perdeu, neste caso, contratos publicitários no valor de 6,5 milhões de euros e a liga espanhola corre o risco de deixar de receber até 400 milhões de euros, a liderança chinesa transmite ao povo do país a ideia de que ele foi gravemente ofendido, de forma coletiva. Naturalmente, sem dar mais contexto, já que piadas, mesmo as supostas, sobre o grande líder Mao Zedong são tabu. E tudo isso por causa de um jogador de futebol que, na verdade, apenas riu de uma piada maldosa feita às suas próprias custas.

É o que acontece quando se escolhem os parceiros errados

É grotesco que Mbappe tenha de pedir desculpas por isso. É vergonhoso que o Real e, sobretudo, Tebas participem disso. Em vez de refletir sobre o que realmente provocou essa indignação e como talvez seja possível acalmar quem está do outro lado e vem intensificando a reação, eles se curvam diante de um regime autoritário.

Mas é o que acontece quando se escolhem repetidamente os parceiros errados. Quem faz negócios com regimes autoritários paga um preço por isso. Na política, não é diferente do futebol.

Isso também deveria servir de alerta para clubes como o Bayern de Munique. O maior campeão da Alemanha pode ter deixado terminar sua parceria com o Catar e, mais tarde, o patrocínio de Ruanda após protestos dos torcedores. Ainda assim, os dirigentes não deram a impressão de ter realmente entendido por que os protestos haviam ocorrido.

Quem aceita de bom grado o dinheiro dessas parcerias precisa saber que, em algum momento, a questão deixará de ser apenas patrocínio. Passará a envolver quais imagens podem ser publicadas e quais declarações não podem ser feitas.

Por aqui, o termo "cultura do cancelamento" costuma ser invocado por gente de pensamento raso, sobretudo da direita, quando suas falas simplórias são mais uma vez contestadas. Neste caso, porém, é possível observar o que a cultura do cancelamento pode realmente significar: o Real Madrid e a La Liga abandonam seu jogador mais importante e cedem à pressão de um regime autoritário.

A serviço da propaganda chinesa

E não é a primeira vez: já em agosto de 2026, por exemplo, o Real apagou, sem qualquer explicação, uma publicação nas redes sociais em homenagem às vítimas das enchentes devastadoras no Nepal e no Tibete. Repetindo: uma publicação que chamava a atenção para o sofrimento de pessoas após uma catástrofe natural.

Mas, mesmo ali, a liderança chinesa aparentemente enxergou uma posição política. A China não reconhece o Tibete, e o regime faz o possível para cancelar toda a região. Um clube que se comporta como o Real Madrid, e o Real não é o único caso, deixa de ser apenas parceiro comercial e passa a servir de instrumento para sua propaganda.