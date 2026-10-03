Zinédine Zidane continua a atrair os holofotes desde que assumiu o comando da seleção francesa, depois que a partida entre França e Itália pela Liga das Nações da Europa, que terminou empatada em 1 a 1, registrou números recordes de audiência pelo canal "TF1", durante a primeira aparição do novo técnico no Stade de France diante da torcida.

De acordo com dados da empresa "Médiamétrie", divulgados pelo canal TF1, 7,17 milhões de espectadores acompanharam a partida na França, com um índice de audiência de 41%, enquanto o número de espectadores durante o pico da transmissão subiu para 8,2 milhões, um recorde para uma partida da Liga das Nações da Europa no canal nos últimos 5 anos.

Esses números confirmam a dimensão do interesse que os jogos da seleção francesa vêm despertando desde que Zidane assumiu a missão, depois que o canal apostava no aumento dos índices de audiência com o retorno do ex-técnico aos holofotes e seu comando da seleção nas competições da Liga das Nações da Europa.

A primeira partida da França sob o comando de Zidane, contra a Turquia, que terminou com vitória dos Bleus por 1 a 0, havia atraído 6,82 milhões de espectadores na TF1, com 37,7% da participação de mercado.

Há 3 dias, o confronto entre Bélgica e França, que também terminou com vitória da seleção francesa por 1 a 0, registrou cerca de 6,39 milhões de espectadores, com 32,9% da participação de mercado, antes de os números voltarem a subir durante o confronto com a Itália no Stade de France.

A TF1 aguarda o próximo confronto contra a Bélgica, na noite de segunda-feira, como a última oportunidade durante o atual período de paralisação internacional para reforçar os números de audiência, em uma partida na qual a seleção belga busca responder à derrota no jogo de ida e recuperar a liderança do grupo no Stade de France.